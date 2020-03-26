Налоговая служба на неделю целиком ушла в онлайн

Управление федеральной налоговой службы по Самарской области сообщает, что в связи с введением режима повышенной опасности из-за угрозы распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, и в целях принятия профилактических мер по предотвращению распространения короновируса 2019-nCoV с 27 марта и до 3 апреля (с возможной пролонгацией) прием и обслуживание налогоплательщиков во всех территориальных налоговых органах ведется исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России "Онлайн-запись на прием в инспекцию".

Заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей в ТНО на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, ведется исключительно через бокс для приема входящей корреспонденции.

Для дистанционного решения возможных вопросов по приему корреспонденции просьба указывать номера контактных телефонов.

При необходимости обращения в ФНС России предлагаем воспользоваться интернет-сервисами "Обратиться в ФНС России", "Личный кабинет налогоплательщика" или направить обращение по почте.

В "Личном кабинете для физических лиц" можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение).