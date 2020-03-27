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Общество

В ТК "Амбар" приостановили работу детских зон, фитнес-центра и кинотеатра

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТК "Амбар" приостановлена работа детских зон, фитнес-центра Fitness House и кинотеатра Ambar Cinema, в связи с введением карантина на территории России и эпидемиологической ситуацией в мире.

Сам торговый центр продолжит работать и на карантинной неделе.

На данный момент, все магазины работают в штатном режиме. После закрытия всех развлекательных площадок функционируют в основном магазины с товарами первой необходимости — продукты, аптеки и детские товары. На всей территории ТК (даже на парковках) действуют повышенные санитарные нормы, служба клининга и персонал торговых точек обрабатывают дезинфицирующими средствами помещения и поверхности каждый час.

"Ашан", продуктовая бакалея (рынок) и аптеки занимают около 18% от общей площади торгового комплекса. Администрация ТЦ рекомендует закупать продукты в будни с 9.00 до 11.00, с 15.00 до 16. 00 или с 21.00 до 23.00. В выходные дни самый пик посещаемости продуктовых отделов приходится на время с 14.00 до 17.00. Чтобы спокойно закупить все необходимое можно приехать в любые другие часы.

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