2 тысячи человек эвакуировали из "Вива Лэнда" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

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В воскресенье, 25 октября, в 17:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТРК "Вива Лэнд" на пр. Кирова, 147, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.