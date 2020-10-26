2 тысячи человек эвакуировали из "Вива Лэнда" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

В воскресенье, 25 октября, в 17:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТРК "Вива Лэнд" на пр. Кирова, 147, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации в общем коридоре цокольного этажа ТРК.
В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия пожарных из здания было эвакуировано 2000 человек.