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2 тысячи человек эвакуировали из "Вива Лэнда" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации В Новокуйбышевске рецидивист ограбил пенсионерку На пожаре в Безенчукском районе обнаружено тело мужчины В Самаре госпитализированы женщина и двое детей после ДТП У тольяттинской фирмы незаконно отбирали теплосети

Происшествия

2 тысячи человек эвакуировали из "Вива Лэнда" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 октября, в 17:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТРК "Вива Лэнд" на пр. Кирова, 147, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации в общем коридоре цокольного этажа ТРК.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия пожарных из здания было эвакуировано 2000 человек.

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