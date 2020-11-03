Конфликт между сельчанами в Елховском районе закончился стрельбой

В пятницу, 30 октября, у села Сухие Аврали Елховского района произошел конфликт между двумя группами местных жителей, обернувшийся госпитализацией одного из них с огнестрельным ранением.

Как рассказал Волга Ньюс местный житель Самир Кяримов, оппоненты расстреляли автомобиль "Нива", в котором находились его сын Руслан и работник их подсобного хозяйства Васыл Шафигуллов.

По словам Самира, вечером 30 октября одна из коров из его хозяйства не вернулась с пастбища домой, и на ее поиски на "Ниве" отправились Руслан и Васыл. Они объезжали окрестные поля пока не стемнелол, но корову не нашли, и примерно в 19:00 решили ехать в сторону дома. Когда они проезжали мимо озера, находящегося примерно в 500 метрах от села, дорогу им преградил автомобиль ВАЗ-21099, из которого вышли четыре жителя села Сухие Аврали: Нариман Абдуллаев с топором в руках, его супруга Рамиля, их знакомый Ильхам Валиев с ружьем и работник Абдуллаевых, вооруженный палкой.

Нападавшие, по версии Самира, стали наносить удары по машине, а Ильхам Валиев подбежал к водительской двери и через открытое окно несколько раз ударил его сына прикладом ружья. Когда Руслан начал движение, Валиев якобы выстрелил два раза в заднее стекло "Нивы" и дробь попала в пассажира.

"Когда Руслан и Васыл приехали домой, мы сразу вызвали "скорую" и полицию, — рассказывает Самир Кяримов. — Врачи "скорой" увезли их в Самару. После оказания помощи моего сына отпустили домой, а состояние Васыла было тяжелым и его оставили на лечение в стационаре".

Самир также сообщил, что полицейские застали Абдуллаевых и их знакомых дома, откуда доставили их в Елховский отдел полиции.

"Мы написали заявление о привлечении их к ответственности. Но утром я узнал, всех задержанных отпустили. Полицейские сказали мне, что сейчас ждут заключение медицинских экспертов о состоянии раненного тракториста, - рассказал Кяримов. - А вчера мы ездили в Красноярский отдел СК РФ, где написали заявление о покушении на убийство. Так как я считаю, что нападавшие собирались напасть в тот вечер на меня, чтобы убить, просто по стечению обстоятельств, в машине оказался мой сын".

Как пояснил Самир Кяримов, нападение, по его мнению, стало следствием его конфликта с братом Ильхама Валиева - Субханом. В 2018 г. Субхан во время ссоры у дома культуры в селе Сухие Аврали несколько раз ударил ножом Самира, за что суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

"И я уверен, что напавшие на мой автомобиль "Нива" планировали увидеть за рулем меня и планировали расправиться со мной за то, что Субхан Алиев оказался в колонии", — говорит Самир Кяримов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в свою очередь, сообщили, что по факту обращения двух мужчин в медицинское учреждение сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все участники конфликта установлены.