Прокуратура закончила проверку случая с упавшими детскими качелями в Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области прокуратура закончила проверку по факту получения травм ребенком.

По данным региональной прокуратуры, 31 августа 2020 г. на детской площадке на ул. Красноармейской в с. Кинель-Черкассы упали качели. В результате сидевший на них 10-летний ребенок получил ушибы лица и грудной клетки.

С 2012 г. площадка находится в управлении МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба". По мнению надзорного ведомства, это учреждение не обеспечило надлежащее содержание и безопасность спортивных снарядов.

Руководителю МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" прокуратура внесла представление. Виновного привлекли к ответственности.

Помимо этого, полиция тоже вела проверку по факту случившегося. Ее результаты пока не известны.