16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре владельцу сгоревшего хостела не удалось обжаловать арест В Самаре под колесами автобуса погиб пешеход В Самаре присяжные вынесли обвинительный вердикт организаторам нарколаборатории СК возбудил уголовное дело из-за отравления семьи угарным газом в Тольятти В Самарской области арестовали подозреваемого в двойном убийстве из ревности

Происшествия

Прокуратура закончила проверку случая с упавшими детскими качелями в Самарской области

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 137
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинель-Черкасском районе Самарской области прокуратура закончила проверку по факту получения травм ребенком.

По данным региональной прокуратуры, 31 августа 2020 г. на детской площадке на ул. Красноармейской в с. Кинель-Черкассы упали качели. В результате сидевший на них 10-летний ребенок получил ушибы лица и грудной клетки.

С 2012 г. площадка находится в управлении МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба". По мнению надзорного ведомства, это учреждение не обеспечило надлежащее содержание и безопасность спортивных снарядов.

Руководителю МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" прокуратура внесла представление. Виновного привлекли к ответственности.

Помимо этого, полиция тоже вела проверку по факту случившегося. Ее результаты пока не известны.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6