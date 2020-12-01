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Происшествия

Сызранские полицейские гонялись за пьяным водителем

СЫЗРАНЬ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 28 ноября полицейским пришлось гоняться за пьяным водителем, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 5:00 активисты "Ночного патруля" заметили во дворе на ул. Интернациональной пьяного молодого человека, который сел за руль ВАЗ-2107, и сообщили об этом находившимся поблизости нарядам ДПС.

Сотрудники автоинспекции хотели задержать автомобиль, но водитель решил попытаться скрыться. Во время погони легковушку постоянно заносило на скользкой дороге. Происходящие заметил водитель ехавшего впереди грузовика и попытался помочь полицейским, заблокировав путь "семерке". Управлявший "семеркой" нарушитель смог выбраться из этой ловушки. Через некоторое время он не справился с управлением и въехал в сугроб на обочине. После этого его задержали.

Как выяснилось, у 25-летнего пьяного автомобилиста не было водительских прав. Кроме того, машина не была зарегистрирована.

В отношении нарушителя составили административные материалы за нетрезвое вождение, за отказ остановиться по требованию полиции, за управление незарегистрированным транспортом и за отсутствие страховки. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Гид потребителя

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