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Происшествия

В Тольятти дети забросали Вечный огонь снегом

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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В Тольятти в воскресенье, 24 января, дети затушили Вечный огонь в Парке Победы, забросав его снегом. Ситуацию обсудили на аппаратном совещании в городской администрации 25 января.

Глава города Сергей Анташев, узнав о наличии на объекте исправных камер наружного наблюдения, выразил недоумение по поводу того, что хулиганов не поймали по горячим следам.

Представители департамента общественной безопасности заверили, что вся информация была передана в городское УВД и в течение сегодняшнего дня, то есть 25 января, будет отработана. Однако такой рапорт вызвал недовольство Анташева.

"Прекращайте вести себя беспомощно! - возмущался глава города. - Тут прошляпили, там прошляпили! У Вечного огня есть камера, она выведена в систему ЕДДС. Надо было сразу задерживать нарушителей, чтобы провести с ними воспитательную беседу как минимум.  Все надо оперативно решать, чтобы не искать потом по всему городу среди 700 тысяч населения. Неужели было трудно поймать на месте преступления? У нас что, нет соответствующего договора? Есть! Диспетчер ЕДДС - это быстродействующий сотрудник. Патрульные машины постоянно ездят по городу. Достаточно пяти минут, чтобы сотрудники полиции оказались в любой точке города".

Глава города потребовал, чтобы его подчиненные разобрались с недоработкой сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы.

Градоначальник напомнил, что это уже второй подобный случай за зиму. По мнению Анташева, такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.

"Нашли над чем глумиться! - возмущался Сергей Анташев. - Плохо воспитанные дети плохо воспитанных родителей! Надо, чтобы за такое родителям "прилетело". Это возмутительно: то одно ломают в городе, то другое. Если у них такая болезнь - портить все, - пусть оплачивают все, что сломали. Если родители не могут воспитывать своих детей, пусть ответят за них и несут все затраты на устранение этих аварий. К тому же существует административное наказание для тех родителей, кто не занимается воспитанием детей!"

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