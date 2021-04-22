Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"

Организаторы конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" подвели итоги дистанционного этапа — 561 участник получил приглашение пройти контрольное тестирование и поучаствовать в полуфинале конкурса, который проводится АНО "Диалог" при поддержке АНО "Россия — страна возможностей".
Дистанционный этап конкурса состоял из двух тестирований — теста профессиональных знаний и теста потенциала. Также эксперты оценивали проекты конкурсантов по нескольким критериям: релевантность тематике конкурса, уровень профессиональной подготовки участника, качество проекта и его социальная значимость.
В итоге для участия в очном этапе был отобран 561 конкурсант из 13,4 тыс. человек, подавших заявки на конкурс. При этом 9 из них представляют Самарскую область.
"В полуфинал приглашены участники из 8 федеральных округов России. Интересно, что примерно треть участников — 161 человек или 28,7% — работают не на руководящих должностях. Тот факт, что на рядовых позициях в digital заняты настолько сильные специалисты, говорит о большом кадровом потенциале этой индустрии", — прокомментировал итоги генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Заместитель генерального директора АНО "Диалог-Регионы" Юлия Аблец поблагодарила всех участников конкурса, отметив их высокие результаты и карьерные перспективы. "На протяжении всего конкурса нас радует активность участников, подтверждая востребованность нашей инициативы. Высокие результаты, продемонстрированные на дистанционном этапе, дают нам уверенность в том, что победителей ждут интересные карьерные предложения. А программа обучения, которую мы для них готовим, поможет им справиться с этими вызовами. С лучшими участниками дистанционного этапа мы встретимся уже в середине мая в Москве", — сказала Юлия Аблец.
Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО "Диалог", пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.
Подробная информация о конкурсе на сайте — лидерыинтернета.рф.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!