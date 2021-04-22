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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организаторы конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" подвели итоги дистанционного этапа — 561 участник получил приглашение пройти контрольное тестирование и поучаствовать в полуфинале конкурса, который проводится АНО "Диалог" при поддержке АНО "Россия — страна возможностей".

Дистанционный этап конкурса состоял из двух тестирований — теста профессиональных знаний и теста потенциала. Также эксперты оценивали проекты конкурсантов по нескольким критериям: релевантность тематике конкурса, уровень профессиональной подготовки участника, качество проекта и его социальная значимость.

В итоге для участия в очном этапе был отобран 561 конкурсант из 13,4 тыс. человек, подавших заявки на конкурс. При этом 9 из них представляют Самарскую область.

"В полуфинал приглашены участники из 8 федеральных округов России. Интересно, что примерно треть участников — 161 человек или 28,7% — работают не на руководящих должностях. Тот факт, что на рядовых позициях в digital заняты настолько сильные специалисты, говорит о большом кадровом потенциале этой индустрии", — прокомментировал итоги генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Заместитель генерального директора АНО "Диалог-Регионы" Юлия Аблец поблагодарила всех участников конкурса, отметив их высокие результаты и карьерные перспективы. "На протяжении всего конкурса нас радует активность участников, подтверждая востребованность нашей инициативы. Высокие результаты, продемонстрированные на дистанционном этапе, дают нам уверенность в том, что победителей ждут интересные карьерные предложения. А программа обучения, которую мы для них готовим, поможет им справиться с этими вызовами. С лучшими участниками дистанционного этапа мы встретимся уже в середине мая в Москве", — сказала Юлия Аблец.

Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО "Диалог", пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

Подробная информация о конкурсе на сайте — лидерыинтернета.рф.

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