В Самаре возбудили уголовное дело из-за брошенного на улице младенца

В Самаре возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") из-за инцидента с маленьким ребенком, сообщает региональное СУ СК РФ.
Утром 9 апреля 2021 г. в арке между домами №№ 133 и 135 по ул. Победы был найден мальчик примерно двухнедельного возраста. Ребенок был завернут в синюю джинсовую куртку, фиолетовую майку и розовую пеленку.
Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
СУ СК просит помощи в розыске возможных очевидцев и лиц, причастных к совершению преступления. Сообщить можно по телефону 8 937 235 75 75.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!