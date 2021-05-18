В Самаре возбудили уголовное дело из-за брошенного на улице младенца

В Самаре возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") из-за инцидента с маленьким ребенком, сообщает региональное СУ СК РФ.

Утром 9 апреля 2021 г. в арке между домами №№ 133 и 135 по ул. Победы был найден мальчик примерно двухнедельного возраста. Ребенок был завернут в синюю джинсовую куртку, фиолетовую майку и розовую пеленку.

Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

СУ СК просит помощи в розыске возможных очевидцев и лиц, причастных к совершению преступления. Сообщить можно по телефону 8 937 235 75 75.