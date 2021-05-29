Преподавателя самарского вуза заподозрили в подлоге

В Самаре в отношении доцента кафедры логопедии, специальной педагогики, специальной психологии одного из вузов возбудили уголовное дело по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 20 февраля 2021 г. подозревая внесла в зачетные книжки семи студентов записи о сдаче зачета, хотя фактически их знания никто не проверял.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемой 59 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.