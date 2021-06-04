Самарец во время распития алкоголя убил двоих собутыльников, одного порезал

Следственным отделом по Красноглинскому району СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
По версии следствия, 20 июня прошлого года обвиняемый, находясь на пустыре в Красноглинском районе, во время распития спиртных напитков в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, нанес множественные ножевые удары двум ранее знакомым мужчинам, один из которых скончался на месте, и женщине.
Женщина была доставлена в одно из медицинских учреждений Самары, где впоследствии от полученных травм скончалась. Еще один из пострадавших также был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная экстренная медицинская помощь.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!