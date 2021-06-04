Самарец во время распития алкоголя убил двоих собутыльников, одного порезал

Следственным отделом по Красноглинскому району СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 20 июня прошлого года обвиняемый, находясь на пустыре в Красноглинском районе, во время распития спиртных напитков в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, нанес множественные ножевые удары двум ранее знакомым мужчинам, один из которых скончался на месте, и женщине.

Женщина была доставлена в одно из медицинских учреждений Самары, где впоследствии от полученных травм скончалась. Еще один из пострадавших также был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная экстренная медицинская помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.