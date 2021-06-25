Директор Жигулевского заповедника уволен после ЧП на Волге

Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после ЧП со столкновением катера и лодки на Волге. Об этом в Телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
Ранее к депутату обратилась женщина, которая рассказала, что 18 июня в лодку, где она находилась с мужем и малолетним ребенком, врезался катер. После этого ее муж упал в воду, и больше его никто не видел. По ее словам, находившиеся в катере люди не оказали ей помощи и не пытались найти выпавшего из лодки супруга, а скрылись с места, вернувшись через 15 минут в другом составе.
Позднее выяснилось, что катер принадлежит Жигулевскому заповеднику. Среди пассажиров были директор заповедника, который также является депутатом гордумы Жигулевска и его коллега по думе Юрий Погиблов. Сообщалось, что пассажиры катера возвращались с некоего мероприятия и были пьяны.
"Благодарю министра природных ресурсов Александра Козлова за оперативную реакцию и человечность: директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после обнародования мной позорных фактов его поведения во время трагедии. При таких обстоятельствах - полагаю, справедливым, как минимум, приостановить членство в ЕР Краснобаева и Юрия Погиблова", - написал Александр Хинштейн.
Напомним, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...