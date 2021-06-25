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Происшествия

Директор Жигулевского заповедника уволен после ЧП на Волге

ЖИГУЛЕВСК. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после ЧП со столкновением катера и лодки на Волге. Об этом в Телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Ранее к депутату обратилась женщина, которая рассказала, что 18 июня в лодку, где она находилась с мужем и малолетним ребенком, врезался катер. После этого ее муж упал в воду, и больше его никто не видел. По ее словам, находившиеся в катере люди не оказали ей помощи и не пытались найти выпавшего из лодки супруга, а скрылись с места, вернувшись через 15 минут в другом составе.

Позднее выяснилось, что катер принадлежит Жигулевскому заповеднику. Среди пассажиров были директор заповедника, который также является депутатом гордумы Жигулевска и его коллега по думе Юрий Погиблов. Сообщалось, что пассажиры катера возвращались с некоего мероприятия и были пьяны.

"Благодарю министра природных ресурсов Александра Козлова за оперативную реакцию и человечность: директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после обнародования мной позорных фактов его поведения во время трагедии. При таких обстоятельствах - полагаю, справедливым, как минимум, приостановить членство в ЕР Краснобаева и Юрия Погиблова", - написал Александр Хинштейн.

Напомним, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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