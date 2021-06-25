Возбуждено уголовное дело по факту столкновения лодок, после которого пропал мужчина

По факту столкновения моторной лодки "Фьорд-460" и надувной лодки "Gladiator-370", в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина возбуждено уголовное дел по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, 18 июня около 19:00 лицо, управлявшее катером "Фьорд-460", нарушило правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и допустило столкновение с лодкой. В результате удара 32-летний владелец надувной лодки оказался за бортом и ушел под воду.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр маломерного судна и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Спасательные отряды продолжают осуществлять поиски пропавшего мужчины. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления", — отметили в Приволжском СУТ.

Напомним, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, катер принадлежит Жигулевскому заповеднику. В нем находились два депутата гордумы Жигулевска Юрий Краснобаев (он также является директором ФГБУ "Жигулёвский заповедник") и Юрий Погиблов. По словам супруги пропавшего — Ольги Безруковой, которая обратилась к депутату, сразу после столкновения моторка уплыла, а затем вернулась через 15 минут с меньшим числом числом пассажиров.