Возбуждено уголовное дело по факту столкновения лодок, после которого пропал мужчина

По факту столкновения моторной лодки "Фьорд-460" и надувной лодки "Gladiator-370", в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина возбуждено уголовное дел по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
По версии следствия, 18 июня около 19:00 лицо, управлявшее катером "Фьорд-460", нарушило правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и допустило столкновение с лодкой. В результате удара 32-летний владелец надувной лодки оказался за бортом и ушел под воду.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр маломерного судна и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Спасательные отряды продолжают осуществлять поиски пропавшего мужчины. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления", — отметили в Приволжском СУТ.
Напомним, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, катер принадлежит Жигулевскому заповеднику. В нем находились два депутата гордумы Жигулевска Юрий Краснобаев (он также является директором ФГБУ "Жигулёвский заповедник") и Юрий Погиблов. По словам супруги пропавшего — Ольги Безруковой, которая обратилась к депутату, сразу после столкновения моторка уплыла, а затем вернулась через 15 минут с меньшим числом числом пассажиров.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.