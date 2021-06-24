Из-за исчезновения человека при столкновении катера и лодки на Волге начали проверку

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Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ ведет проверку по факту столкновения моторной лодки "Фьорд-460" и надувной лодки Gladiator-370. В результате происшествия пропал без вести 32-летний мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном управлении.