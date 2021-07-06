Подозреваемого в убийстве Екатерины Сокирской (Пузиковой) арестовали на два месяца в Самаре

Во вторник, 6 июля, в Самарском районном суде Самары удовлетворили ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ Будаева об аресте подозреваемого в убийстве адвоката Екатерины Сокирской.

44-летнего Алексея Ряскова доставили в суд в шортах, сланцах и неопрятной футболке. Его голени и руки были ободраны, а колени разбиты. Он выглядел как нетрезвый человек и несколько раз жаловался, что у него в голове до сих пор туман, что многого он не помнит.

Адвокат Александр Пименов настаивал на избрании Ряскову домашнего ареста на том основании, что он признает вину, раскаивается и совершил преступление впервые. К тому же обвинение ему еще не предъявили, в том числе по причине того, что не получены окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы.

Как установили в областном БСМЭ, смерть Сокирской наступила от отека головного мозга. По мнению защитника, это не мгновенная смерть, потому пока преждевременно связывать ее с действиями его подзащитного. Показания Ряскова вызывают ряд сомнений в том, как он описывает произошедшие события. С момента задержания все отмечают, что он ведет себя не совсем адекватно.

Во время заседания подозреваемый это также продемонстрировал и заявил, что с 2013 г. он смертельно болен, что заболевание прогрессирует и ему осталось жить, может быть, полгода.

Когда судья Дмитрий Дерунов ушел в совещательную комнату для вынесения решения, журналисты, заполнившие зал заседания, устроили Ряскову перекрестный допрос. Тут он стал соображать быстрее, узнавал знакомых и заявил, что знает про убитую многое, что она признавалась ему в причастности к отравлению бывшего мужа. Также он сказал, что рассказал о якобы 15-миллионной взятки за ее оправдание, потому что его замучала советь. Кроме того, мужчина обещал все всем рассказать, потому что он ничего не боится.

Интересно было слушать его версию трагедии. Будто Рясков дал Катерине пощечину, она схватила нож и поранила его. Чтобы защититься, он взял из кухонного стола топор. Так как женщина продолжала размахивать большим ножом, он решил, что она хочет его убить. Тогда, чтобы как-то остановить разбушевавшуюся женщину, он ударил ее топором. Екатерина упала, сердце у нее еще билось, но он, не вызвав "скорую помощь", скрылся, потому что растерялся.

С санкции суда для начала Рясков пробудет в следственном изоляторе до 3 сентября.

Напомним, тело Екатерины обнаружили в ее квартире утром 3 июля. В убийстве заподозрили ее бывшего мужа — самарского кикбоксера Ряскова. Накануне 2 июля мужчина опубликовал в Инстаграме "признание", в котором заявил о том, что якобы помогал собрать взятку для сотрудника суда за нужное решение по делу Екатерины, которую обвиняли в отравлении первого мужа — топ-менеджера банка Дмитрия Пузикова.

Напомним, Дмитрия Пузикова отравили таллием в марте 2012 г. на вечеринке в загородном доме. Девушке два раза выносили обвинительный приговор, но в 2017 г. ее полностью оправдали. Впоследствии Екатерина занялась адвокатской практикой. Убийство Пузикова так и осталось не раскрытым. Следователи, обвинявшие Екатерину, не смогли даже установить, где она могла взять редкий яд. Кроме того, на ее одежде следов таллия не нашли, зато их нашли на руках и одежде брата убитого, но его никто не заподозрил. Также в суде всплыло множество других нестыковок в версии следствия.

Алексей Рясков познакомился и начал встречаться с Екатериной Сокирской (Пузиковой) еще во время одного из судебных процессов.