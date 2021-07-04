Задержан экс-супруг Екатерины Сокирской, подозреваемый в ее убийстве

Задержан самарский кикбоксер Алексей Рясков, объявленный в розыск по подозрению в убийстве бывшей супруги Екатерины Сокирской (Пузиковой). Об этом Волаг Ньюс сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по Самарской области Татьяна Баринова.

Задержанный пока не передан сотрудникам СК. Подробностей о его задержании узнать не удалось.

По данным источника в правоохранительных органах, Рясков был задержан в селе Торновое Волжского района - на правом берегу Волги.

Напомним, Екатерина Сокирская была обнаружена мертвой в своей квартире утром 3 июля. А 2 июля Рясков опубликовал в Инстаграме "признание", в котором заявил о том, что помогал собрать крупную взятку для сотрудника суда. Деньги, по его словам, предназначались за нужное решение по делу Екатерины, обвинявшейся в отравлении первого мужа.

Знакомые Екатерины расценили заявление как попытку мести - 33-летняя девушка развелась с Алексеем и уехала с сыном от первого брака в другой регион. Рясков же якобы ее преследовал и добивался встреч.

Смерть Сокирской, по данным СУ СК, наступила от удара тупым предметом по голове. Было возбуждено уголовное дело.