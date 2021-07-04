"Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Журналист Вета Мурзина, которая "вела" на сайте "Волга Ньюс" дело Екатерины Сокирской (Пузиковой), общалась с ней, ее адвокатами и близкими с 2012 года, об этом убийстве и предполагаемом убийце.

- Первый раз Ряскова я увидела на заключительном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на второй приговор Кате. Он сидел передо мной рядом с ее матерью и вроде как опекал. Когда прозвучали слова "оправдана за непричастностью". Он развернулся к экрану видеоконференцсвязи, упал на колени, воздел глаза на Катю и, закрыв лицо руками, почти зарыдал.

В зале все опешили в том числе и судьи. Такого можно было ожидать от самой оправданной, но она, как всегда, была выдержана.

Вообще поведение Кати в судах вызывало к ней уважение: разлученная с маленьким сыном молодая женщина и столько самообладания! В Красном Яру, где оба раза проходил процесс по первой инстанции, даже обвинявший ее прокурор высказал восхищение ее поведением.

Супруг убитой адвоката Екатерины Сокирской объявлен в розыск Объявлен в розыск самарский кикбоксер Алексей Рясков - супруг адвоката Екатерины Сокирской, обнаруженной убитой в своей квартире утром 3 июля. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Несдержанность 40-летнего спортсмена-бойца контрастировала с достоинством, которое излучала Катя.

Рясков всегда был порывистым в своем поведении. Ну холерик. Что с этим поделаешь… И эмоции его мне казались чрезмерными: если он старался выказать уважение, то меня передергивало от излишней его внимательности, которая уже казалась лицемерной услужливостью. И как потом оказалась его внимательность к Кате переросла в тотальный контроль. Истоки такой опеки, вероятно, были в безмерной любви к избраннице - любви, как ее понимал он.

Например, Алексей, заботясь о здоровье Кати, убеждал ее не курить, и когда он в московской гостинице заметил ее с сигаретой, то устроил демарш с угрозами бросить все (запись передачи Андрея Малахова) и вернуться в Самару. Но "мужик сказал — мужик сделал" — это не всегда про него. Как Рясков вспылил, так и быстро остыл, не выполнив своих угроз.

Более характеризующую его непоследовательность он проявил после участия в передаче Малахова. Там он был представлен как спутник Екатерины, что вызвало гнев у его законной супруги, с которой он тогда еще не оформил развод. И Рясков извивался как уж на сковородке сначала упрашивая СМИ убрать упоминания о нем из текстов про передачу, а через какой-то время - наоборот, вернуть. Сильным мужчиной он в этой ситуации не выглядел...

Мать Кати была очень обеспокоена таким поведением будущего зятя. Она пыталась объяснить дочери, что такой муж ей не пара. Но наверное, Екатерина в первую очередь испытывала к Алексею благодарность за то, что он поддерживал ее, когда многие другие отвернулись.

Видеозапись с признанием Ряскова о передаче многомиллионной взятки поразила… Нет, не глупостью - насчет его интеллектуальных возможностей ни у кого иллюзий не было. Его выходка поразила выставленной напоказ мерзостью. Ну, допустим, захотел раскаяться - написал бы, как положено, заявление правоохранителям, приложил факты и пошел под суд. Но нет! Ему непременно нужно было на весь свет обгадить недавно еще "любимую" женщину, а заодно и ее родителей.

А в невиновности Кати у меня сомнений нет и не было никаких. Я писала об этом деле с самого начала, с 2012 года, и истинный отравитель банкира Пузикова и его подстрекатели для меня очевидны.

Когда Ряскова поймают (сбежать в такой ситуации - тоже характеризующий поступок), он на допросах наверняка будет твердить об огромной любви, ревности… оступилась, упала, ударилась головой… испугался… Это почти всегда бывает, когда мужчина, пользуясь физическим превосходством, убивает близкую ему женщину.

Любить Катю было нетрудно — молодая, красивая, хорошо воспитанная да еще и с состоятельным отцом, который на дочку денег не жалел.

Даже пережив развод, Рясков не успокоился и на что-то рассчитывал.