Супруг убитой адвоката Екатерины Сокирской объявлен в розыск

Объявлен в розыск самарский кикбоксер Алексей Рясков - супруг адвоката Екатерины Сокирской, обнаруженной зарезанной в своей квартире утром 3 июля. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Волга Ньюс располагает телефонным номером Ряскова, но тот не берет трубку.
Напомним, накануне Рясков разместил в соцсетях сообщение о том, что якобы он и родители Сокирской передали работнику суда 15 млн руб. за непривлечение ее к ответственности по делу об убийстве бывшего мужа.
По данным портала, перед этим супруги в очередной раз сильно повздорили, Сокирская с ребенком от первого брака уехала на море. По каким-то причинам она срочно приехала в Самару. Родственники безуспешно пытались дозвониться до нее после появления "признания" Ряскова, которое, вероятно, было местью. В итоге Екатерину с ножевыми ранениями в квартире на ул. Садовой нашел ее отец.
По факту произошедшего проводится проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Екатерина Сокирская ранее обвинялась в отравлении мужа-банкира Дмитрия Пузикова, умершего в марте 2012 года. Дело получило широкий резонанс. Женщина выслушала два обвинительных приговора, но в итоге в 2017 г. была полностью оправдана.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!