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Супруг убитой адвоката Екатерины Сокирской объявлен в розыск

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объявлен в розыск самарский кикбоксер Алексей Рясков - супруг адвоката Екатерины Сокирской, обнаруженной зарезанной в своей квартире утром 3 июля. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: http://vk.com

Волга Ньюс располагает телефонным номером Ряскова, но тот не берет трубку.

Напомним, накануне Рясков разместил в соцсетях сообщение о том, что якобы он и родители Сокирской передали работнику суда 15 млн руб. за непривлечение ее к ответственности по делу об убийстве бывшего мужа.

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Уголовное дело об убийстве экс-заместителя управляющего самарским филиалом Россельхозбанка Дмитрия Пузикова на днях будет передано в суд для повторного рассмотрения. Дело во всех отношениях неординарное. Топ-менеджеров банков, конечно же, убивали и до него. Но ни у кого не возникало сомнений, что стреляли в них из-за денег. Однако в этом случае предварительное следствие решило считать мотивом убийства ревность: видимо, потому, что убийца выбрал совсем несовременный способ устранения жертвы - яд.

По данным портала, перед этим супруги в очередной раз сильно повздорили, Сокирская с ребенком от первого брака уехала на море. По каким-то причинам она срочно приехала в Самару. Родственники безуспешно пытались дозвониться до нее после появления "признания" Ряскова, которое, вероятно, было местью. В итоге Екатерину с ножевыми ранениями в квартире на ул. Садовой нашел ее отец.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Екатерина Сокирская ранее обвинялась в отравлении мужа-банкира Дмитрия Пузикова, умершего в марте 2012 года. Дело получило широкий резонанс. Женщина выслушала два обвинительных приговора, но в итоге в 2017 г. была полностью оправдана.

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