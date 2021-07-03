Твердый тупой предмет: СК опубликовало данные об убийстве Екатерины Сокирской

По факту убийства Екатерины Сокирской возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Самарской области.
По данным ведомства, тело 32-летней женщины было обнаружено в 10 часов утра в квартире, расположенной в одном из жилых домов по ул. Садовой в Самаре. На ее голове зафиксированы повреждения, по предварительным данным, нанесенные твердым тупым предметом. Судя по фото, размещенному СУ СК, этим предметом мог быть подоконник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Напомним, супруг Сокирской кикбоксер Алексей Рясков, объявлен в розыск. Накануне он разместил в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что якобы участвовал в сборе денег на крупную взятку сотруднику суда за непривлечение к ответственности Сокирской за убийство первого мужа.
По одной из версий это заявление было местью Екатерине Сокирской после очередной ссоры, и попыткой вызвать ее на встречу - женщина отдыхала с ребенком от первого брака на море, но после публикации видеообращения срочно прилетела в Самару.
Сокирская обвинялась в убийстве мужа-банкира Дмитрия Пузикова, отравленного в марте 2012 года. Она выслушала два обвинительных приговора, но в 2017 г. была полностью оправдана и взыскала компенсацию за незаконное уголовное преследование. Впоследствии Екатерина занялась адвокатской практикой.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!