Твердый тупой предмет: СК опубликовало данные об убийстве Екатерины Сокирской

По факту убийства Екатерины Сокирской возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Самарской области.

По данным ведомства, тело 32-летней женщины было обнаружено в 10 часов утра в квартире, расположенной в одном из жилых домов по ул. Садовой в Самаре. На ее голове зафиксированы повреждения, по предварительным данным, нанесенные твердым тупым предметом. Судя по фото, размещенному СУ СК, этим предметом мог быть подоконник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, супруг Сокирской кикбоксер Алексей Рясков, объявлен в розыск. Накануне он разместил в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что якобы участвовал в сборе денег на крупную взятку сотруднику суда за непривлечение к ответственности Сокирской за убийство первого мужа.

По одной из версий это заявление было местью Екатерине Сокирской после очередной ссоры, и попыткой вызвать ее на встречу - женщина отдыхала с ребенком от первого брака на море, но после публикации видеообращения срочно прилетела в Самару.

Сокирская обвинялась в убийстве мужа-банкира Дмитрия Пузикова, отравленного в марте 2012 года. Она выслушала два обвинительных приговора, но в 2017 г. была полностью оправдана и взыскала компенсацию за незаконное уголовное преследование. Впоследствии Екатерина занялась адвокатской практикой.