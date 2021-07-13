Работника самарского МП обвиняют в смерти женщины от упавшего с крыши снега

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение начальнику участка общеремонтных работ городского МП, которому вменяют некачественное выполнение работ, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, вечером 28 марта с крыши дома на ул. Металлистов на двух женщин упала снежная наледь. Одна из пострадавших скончалась на месте, а вторая попала в больницу с тяжкими травмами.

По версии следствия, обвиняемый не организовал очистку кровли здания от снега и наледи, что и привело к трагедии.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения.