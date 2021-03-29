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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре упавшая с крыши глыба снега убила женщину

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 марта, в 21:30 с крыши дома на ул. Металлистов в Самаре на двух женщин упала снежная наледь, в результате чего одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, а вторая доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району города Самары СК РФ возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении СКР по Самарской области.

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