В Самаре возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на аттракционах в парке Гагарина

Следственный отдел по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, 4 июля 2021 года в результате падения с детского аттракциона "Веселый батут", расположенного на территории одного из кафе в парке им. Юрия Гагарина, 4-летний ребенок сломал руку.

Информацию о случившемся вместе с видеороликом разместил в Twitter человек, представившийся отцом пострадавшего мальчика.

"Мой сын, катаясь на аттракционе Веселый батут в парке им. Гагарина, получил перелом правой руки", — сообщил мужчина в пояснении к видеоролику и попросил надзорные органы разобраться в случившемся.

На видеозаписи видно, что ребенок упал примерно с двухметровой высоты, так как под его весом сложился полог спуска.

Эксплуатацию аттракциона приостановили, а следователи начали проверку по факту ЧП.

"В настоящее время следователями изъята вся техническая документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении СК.

В прокуратуре Самарской области в свою очередь сообщили, что в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему. Для привлечения виновных лиц к административной ответственности материал проверки направлен государственную инспекцию Гостехнадзора Самарской области.