В Самаре выясняют обстоятельства ЧП с ребенком на батуте в парке

Следственный отдел по Промышленному району СК РФ проводит проверку из-за размещенной в соцсетях информации о ребенке, пострадавшем на батуте в парке Гагарина в Самаре. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Информацию о случившемся вместе с видеороликом разместил в Twitter 4 июля человек, представившийся отцом пострадавшего мальчика.
"Мой сын, катаясь на аттракционе Веселый батут в парке им. Гагарина, получил перелом правой руки", — сообщил мужчина в пояснении к видеоролику и попросил надзорные органы разобраться в случившемся.
На видеозаписи видно, что ребенок упал примерно с двухметровой высоты, так как под его весом сложился полог спуска.
На сообщение мужчины ответили представители мобильной приемной губернатора Самарской области: "@Parki_Samara просим проверить доводы автора и проинформировать".
Представители МАУ Самары "Парки Самары" ответили следующее: "Все предприниматели работают в парках по договору с учреждением. По факту произошедшего, все аттракционы, к коим относятся и батуты, не могут функционировать, не пройдя техническое освидетельствование, подтверждающее их исправность".
Сейчас в случившемся разбираются компетентные структуры. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, кроме их представителей, по факту случившегося организовала проверку прокуратура, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.