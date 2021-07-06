В Самаре выясняют обстоятельства ЧП с ребенком на батуте в парке

Следственный отдел по Промышленному району СК РФ проводит проверку из-за размещенной в соцсетях информации о ребенке, пострадавшем на батуте в парке Гагарина в Самаре. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Информацию о случившемся вместе с видеороликом разместил в Twitter 4 июля человек, представившийся отцом пострадавшего мальчика.

"Мой сын, катаясь на аттракционе Веселый батут в парке им. Гагарина, получил перелом правой руки", — сообщил мужчина в пояснении к видеоролику и попросил надзорные органы разобраться в случившемся.

На видеозаписи видно, что ребенок упал примерно с двухметровой высоты, так как под его весом сложился полог спуска.

На сообщение мужчины ответили представители мобильной приемной губернатора Самарской области: "@Parki_Samara просим проверить доводы автора и проинформировать".

Представители МАУ Самары "Парки Самары" ответили следующее: "Все предприниматели работают в парках по договору с учреждением. По факту произошедшего, все аттракционы, к коим относятся и батуты, не могут функционировать, не пройдя техническое освидетельствование, подтверждающее их исправность".

Сейчас в случившемся разбираются компетентные структуры. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, кроме их представителей, по факту случившегося организовала проверку прокуратура, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.