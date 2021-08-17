На передаче Андрея Малахова предположили, что убийство Екатерины Сокирской могли заказать члены ОПГ

В понедельник, 16 августа, на федеральном телеканале вновь речь шла о роковой самарской красавице Екатерине Сокирской (Пузиковой), зверски убитой бывшим мужем в начале июля 2021 года.

Телеведущего Андрея Малахова интересовало, что произошло за последние три года между ней и Алексеем Рясковым, который сделал шаг от любви до ненависти.

Напомним, в 2017 г. 28-летнюю Екатерину, тогда носившую фамилию Пузикова, повторно приговорили к девяти годам лишения свободы за отравление мужа - заместителя управляющего самарским филиалом Россельхозбанка. Вскоре, при апелляционном рассмотрении дела, женщину полностью оправдали.

Из следственного изолятора ее встречал 40-летний тренер по кикбоксингу, с которым у нее во время долгого предварительного следствия завязались романтические отношения. Рясков демонстрировал любовь к Екатерине и при этом выражал абсолютную уверенность в ее непричастности к убийству мужа.

А 2 июля 2021 г. в 18:45 он выложил в Инстаграм заявление о том, что участвовал в передаче 15 млн руб. за оправдание Екатерины и якобы отнес эти деньги в Самарский областной суд.

По словам адвоката семьи погибшей Андрея Карномазова, момент, когда Рясков покидал место преступления, зафиксировала камера видеонаблюдения, но следователь отказал в ознакомлении с этой записью. "Видео о 15 миллионах было выложено в Сеть на глаза Кати в то время, когда он ее обездвижил, - считает Карномазов. - Думаю, что этим он хотел причинить ей максимальные мучения. Он бил по самому дорогому - в первую очередь по сыну, потому что оправдательный приговор - это прежде всего оправдание Кати перед сыном, что она не отцеубийца. Бил по родителям, очерняя их - обвинял в совершении преступления".

В суде по избранию меры пресечения Рясков признался в убийстве Екатерины и заявил, что она тоже призналась ему в убийстве первого мужа.

"На протяжении пятилетнего предварительного и судебных следствий моя подзащитная ни разу ни под каким предлогом не соглашалась с выдвинутым ей обвинением в отравлении мужа, - рассказал корреспонденту издания Карномазов. - И потому голословное, ничем не подтвержденное заявление Ряскова вызывает сильное сомнение в его правдивости".

По мнению защитника, в таком громком деле, сопровождавшемся неусыпным вниманием СМИ, при коллегиальном решении вопроса брать взятку никто бы не рискнул. К тому же законность и обоснованность решения областного суда проверяли в Верховном Суде РФ.

В студии подруги Екатерины, видевшие ее тело в гробу, рассказали, что лицо женщины было полностью разбито ударами топора, с которым Рясков поджидал ее у квартиры. Они считают, что это выражение ненависти к ее красоте, которую убийца стремился уничтожить. Также по их предположению, переправляясь за Волгу, Рясков хотел убить и тех, кого она любила, - ее сына и отца, которые планировали в выходные уехать на дачу в с. Рождествено.

В программе взгляд на трагическую историю высказали также мать и первая жена убийцы. Лейтмотивом их высказываний стало очернение жертвы преступления, якобы она искала только богатых мужчин и тянула из Ряскова деньги на красивую жизнь. Следует отметить, что знали они об этом со слов самого Ряскова. Также они не пояснили, откуда у Ряскова вообще были средства, на которые он приобрел, например, дорогую иномарку.

В то же время один из бывших друзей кикбоксера рассказал корреспонденту Волга Ньюс, что у состоятельных людей Рясков регулярно выпрашивал деньги "на свой спортивный клуб", где он якобы тренирует детей из бедных семей, решая вопрос их благополучной социализации. Правда, деньги на счет клуба никогда не поступали, а Рясков шел в магазин покупать брендовую одежду, золотые часы и прочие атрибуты красивой жизни.

Неожиданную версию в студии высказала самарчанка Марина Гроза. Женщина не исключает того, что Екатерину Ряскову заказали члены ОПГ, долгие годы занимающиеся в Самаре мошенничеством с недвижимостью. Сама Гроза является активистом группы потерпевших от этой ОПГ. С 2015 г. она лично ведет расследование деятельности Антона Запорожченко и Александра Макарова, от которых сама пострадала. В суде обоих обвиненных в мошенничестве с жильем оправдали. Теперь активистка добивается, чтобы деяния ОПГ на рынке недвижимости все-таки начали расследовать. В группу потерпевших входят 12 человек, в том числе и погибшая Сокирская, которая написала заявление в полицию о криминальном отчуждении объектов, входивших в наследство после смерти ее первого мужа-банкира.