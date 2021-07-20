В смерти обвиняемого в убийстве Екатерины Сокирской пока не нашли криминала

Правоохранители не нашли криминала в смерти Алексея Ряскова, которого обвиняли в убийстве Екатерины Сокирской (Пузиковой). Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, Ряскова нашли мертвым в соматической больнице УФСИН России по Самарской области 17 июля.

По данным interfax.ru, адвокат Ряскова Александр Пименов заявил, что комиссия должна установить, был ли его клиент в сознании на момент смерти. Также он сообщил, что Рясков оставил записку на туалетной бумаге.

Тело убитой Екатерины Сокирской, вдовы отравленного в 2012 г. замдиректора самарского филиала "Россельхозбанка" Дмитрия Пузикова, обнаружили 3 июля. По подозрению в ее убийстве задержали бывшего мужа женщины Алексея Ряскова. Он не отрицал, что нанес Екатерине смертельные травмы топором, но утверждал, что сделал это для самообороны. На заседании по избранию меры пресечения мужчина утверждал, что уже давно смертельно болен и, скорее всего, не проживет и года.