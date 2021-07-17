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Преступления Происшествия

Обвиняемый в убийстве Екатерины Сокирской найден мертвым

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 июля, жительница Самары Елена Ряскова — бывшая жена Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве, распространила в соцсети сообщение, что экс-муж найден повешенным в тюремной больнице. Женщина высказывает сомнение, что это суицид и просит максимальный репост.

Фото: Вета Мурзина

Напомним, Ряскову было предъявлено обвинение в убийстве адвоката Екатерины Сокирской, найденной мертвой в квартире на ул. Садовой, где она проживала. По данным предварительного следствия, ей были причинены множественные травмы твердым тупым предметом, отчего последовал отек мозга.

Погибшая осенью прошлого года развелась с обвиняемым и уехала на постоянное жительство в Краснодар. Но в день гибели она приехала в Самару навестить родственников. Рясков поджидал ее во дворе и следом за ней проник в квартиру, где, по его словам, у них случилась ссора.

Крупная сумма и топор в кафе: подробности убийства Екатерины Сокирской Крупная сумма и топор в кафе: подробности убийства Екатерины Сокирской
Следствие признало мать убитой Екатерины Сокирской Елену Одинцову потерпевшей по уголовному делу. Об этом сообщил изданию адвокат Андрей Карномазов, который будет представлять на предварительном следствии интересы семьи жертвы преступления.

На судебном заседании об избрании ему меры пресечения Рясков свою вину признал. Ему санкционировали арест до 3 сентября. В следственный изолятор его не приняли, заподозрив наличие заболевания, препятствующего пребыванию в тюрьме. И он был отправлен в ведомственную больницу, где находился с 6 июля с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".

Тем временем родительница убитой получила статус потерпевшей и готовилась подать гражданский иск. Она нашла  имущество обвиняемого, на которое после удовлетворения иска может быть наложено взыскание.

"Это новая трехкомнатная квартира в центре Краснодара, которая сейчас выставлена на продажу за 13 млн рублей, и еще две квартиры, оформленные на мать и сестру, — рассказала корреспонденту издания Елена Одинцова. — У Кати остался сын — круглая сирота, которому всего 9 лет, и его еще надо поднимать".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Икс Игрек 03 июля 2021 20:46 В Самаре найдена убитой адвокат Екатерина Сокирская

Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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