Обвиняемый в убийстве Екатерины Сокирской найден мертвым

В субботу, 17 июля, жительница Самары Елена Ряскова — бывшая жена Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве, распространила в соцсети сообщение, что экс-муж найден повешенным в тюремной больнице. Женщина высказывает сомнение, что это суицид и просит максимальный репост.
Напомним, Ряскову было предъявлено обвинение в убийстве адвоката Екатерины Сокирской, найденной мертвой в квартире на ул. Садовой, где она проживала. По данным предварительного следствия, ей были причинены множественные травмы твердым тупым предметом, отчего последовал отек мозга.
Погибшая осенью прошлого года развелась с обвиняемым и уехала на постоянное жительство в Краснодар. Но в день гибели она приехала в Самару навестить родственников. Рясков поджидал ее во дворе и следом за ней проник в квартиру, где, по его словам, у них случилась ссора.
На судебном заседании об избрании ему меры пресечения Рясков свою вину признал. Ему санкционировали арест до 3 сентября. В следственный изолятор его не приняли, заподозрив наличие заболевания, препятствующего пребыванию в тюрьме. И он был отправлен в ведомственную больницу, где находился с 6 июля с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".
Тем временем родительница убитой получила статус потерпевшей и готовилась подать гражданский иск. Она нашла имущество обвиняемого, на которое после удовлетворения иска может быть наложено взыскание.
"Это новая трехкомнатная квартира в центре Краснодара, которая сейчас выставлена на продажу за 13 млн рублей, и еще две квартиры, оформленные на мать и сестру, — рассказала корреспонденту издания Елена Одинцова. — У Кати остался сын — круглая сирота, которому всего 9 лет, и его еще надо поднимать".
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.