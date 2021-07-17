Обвиняемый в убийстве Екатерины Сокирской найден мертвым

В субботу, 17 июля, жительница Самары Елена Ряскова — бывшая жена Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве, распространила в соцсети сообщение, что экс-муж найден повешенным в тюремной больнице. Женщина высказывает сомнение, что это суицид и просит максимальный репост.

Напомним, Ряскову было предъявлено обвинение в убийстве адвоката Екатерины Сокирской, найденной мертвой в квартире на ул. Садовой, где она проживала. По данным предварительного следствия, ей были причинены множественные травмы твердым тупым предметом, отчего последовал отек мозга.

Погибшая осенью прошлого года развелась с обвиняемым и уехала на постоянное жительство в Краснодар. Но в день гибели она приехала в Самару навестить родственников. Рясков поджидал ее во дворе и следом за ней проник в квартиру, где, по его словам, у них случилась ссора.

Крупная сумма и топор в кафе: подробности убийства Екатерины Сокирской Следствие признало мать убитой Екатерины Сокирской Елену Одинцову потерпевшей по уголовному делу. Об этом сообщил изданию адвокат Андрей Карномазов, который будет представлять на предварительном следствии интересы семьи жертвы преступления.

На судебном заседании об избрании ему меры пресечения Рясков свою вину признал. Ему санкционировали арест до 3 сентября. В следственный изолятор его не приняли, заподозрив наличие заболевания, препятствующего пребыванию в тюрьме. И он был отправлен в ведомственную больницу, где находился с 6 июля с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".

Тем временем родительница убитой получила статус потерпевшей и готовилась подать гражданский иск. Она нашла имущество обвиняемого, на которое после удовлетворения иска может быть наложено взыскание.

"Это новая трехкомнатная квартира в центре Краснодара, которая сейчас выставлена на продажу за 13 млн рублей, и еще две квартиры, оформленные на мать и сестру, — рассказала корреспонденту издания Елена Одинцова. — У Кати остался сын — круглая сирота, которому всего 9 лет, и его еще надо поднимать".