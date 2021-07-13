Кикбоксера Ряскова, обвиняемого в убийстве Екатерины Сокирской, отправили в больницу

Алексей Рясков, арестованный по делу об убийстве адвоката Екатерины Сокирской (Пузиковой), помещен в тюремную больницу. Об этом Волга Ньюс сообщил его адвокат Александр Пименов.
"Сразу после доставления моего подзащитного из суда в СИЗО № 1 он был перенаправлен в подведомственную соматическую больницу, — пояснил ситуацию адвокат. - При прохождении медосмотра у медиков возникли опасения, что он не подлежит содержанию в изоляторе".
Также защитник сообщил, что апелляционная жалоба на арест Ряскова подана и до решения апелляционного суда санкция на арест не вступила в законную силу. А рассмотрение жалобы в областном суде пока откладывается из-за болезненного состояния подследственного. Однако оно не помешало следствию предъявить Ряскову обвинение.
Еще на судебном заседании по избранию Ряскову меры пресечения его адвокат заявлял о необходимости психиатрического освидетельствования клиента. Однако в соматической больнице психиатрического отделения нет.
В то же время недавно стало известно, что у подозреваемого якобы имеется приобретенное иммунное заболевание, которое может вызывать в том числе и деменцию, которая, в свою очередь, провоцирует повышенную агрессивность.
Напомним, тело Екатерины Сокирской обнаружили в ее квартире утром 3 июля. В убийстве сразу заподозрили ее бывшего мужа Алексея Ряскова. Накануне, 2 июля, мужчина опубликовал в Инстаграме "признание", в котором заявил о том, что якобы помогал собрать взятку для сотрудника суда за нужное решение по делу Екатерины, которую обвиняли в отравлении первого мужа — топ-менеджера банка Дмитрия Пузикова.
Рясков был задержан 4 июля в с. Торновое Волжского района. Спортсмен сообщил следствию, что убил женщину ударами топора.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.