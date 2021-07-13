Кикбоксера Ряскова, обвиняемого в убийстве Екатерины Сокирской, отправили в больницу

Алексей Рясков, арестованный по делу об убийстве адвоката Екатерины Сокирской (Пузиковой), помещен в тюремную больницу. Об этом Волга Ньюс сообщил его адвокат Александр Пименов.

"Сразу после доставления моего подзащитного из суда в СИЗО № 1 он был перенаправлен в подведомственную соматическую больницу, — пояснил ситуацию адвокат. - При прохождении медосмотра у медиков возникли опасения, что он не подлежит содержанию в изоляторе".

Также защитник сообщил, что апелляционная жалоба на арест Ряскова подана и до решения апелляционного суда санкция на арест не вступила в законную силу. А рассмотрение жалобы в областном суде пока откладывается из-за болезненного состояния подследственного. Однако оно не помешало следствию предъявить Ряскову обвинение.

Еще на судебном заседании по избранию Ряскову меры пресечения его адвокат заявлял о необходимости психиатрического освидетельствования клиента. Однако в соматической больнице психиатрического отделения нет.

В то же время недавно стало известно, что у подозреваемого якобы имеется приобретенное иммунное заболевание, которое может вызывать в том числе и деменцию, которая, в свою очередь, провоцирует повышенную агрессивность.

Напомним, тело Екатерины Сокирской обнаружили в ее квартире утром 3 июля. В убийстве сразу заподозрили ее бывшего мужа Алексея Ряскова. Накануне, 2 июля, мужчина опубликовал в Инстаграме "признание", в котором заявил о том, что якобы помогал собрать взятку для сотрудника суда за нужное решение по делу Екатерины, которую обвиняли в отравлении первого мужа — топ-менеджера банка Дмитрия Пузикова.

Рясков был задержан 4 июля в с. Торновое Волжского района. Спортсмен сообщил следствию, что убил женщину ударами топора.