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Преступления Происшествия

Предполагаемый убийца адвоката Сокирской серьезно болен

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании суда по избранию меры пресечения тренер по кикбоксингу Алексей Рясков, подозреваемый в убийстве Екатерины Сокирской (ранее Пузиковой), рассказал журналистам, что смертельно болен. Чем именно он болен, Рясков не пояснил.

Однако подруга погибшей сообщила корреспонденту Волга Ньюс, что у мужчины СПИД. По словам женщины, Екатерина узнала о диагнозе мужа в 2020 г., сдала кровь на анализ и потом поделилась радостью, что в ее крови вирус не обнаружен. "Катя категорически не хотела иметь ребенка от этого человека и была очень осторожна", — рассказала подруга покойной.

Напомним, 4 июля в с. Торновое Волжского района по подозрению в убийстве Екатерины Сокирской (ранее Пузиковой) задержали ее бывшего мужа Алексея Ряскова.

По всей видимости, у Ряскова не было средств на лечение и он уговаривал Екатерину забрать ее заявление из полиции о привлечении его к уголовной ответственности за порчу ее дорогого внедорожника. Это стало известно со слов адвоката Василия Гурко, к которому и Сокирская, и Рясков обращались за советами по поводу семейных проблем.

"Я рекомендовал Екатерине забрать это заявление, чтобы быстрее отвязаться от бывшего мужа, все равно возместить причиненный ущерб он был не в состоянии, — пояснил Гурко. — Но она не хотела отступать".

По его мнению, возможно, именно для решения этого финансового вопроса Рясков и добивался последней встречи с бывшей женой. Да и сам Рясков в зале суда говорил, что роковая ссора с Екатериной произошла из-за денег и назвал сумму в 3 млн рублей. Для него такой иск был неподъемен. Его должность не приносила никакого дохода.

На первой странице сайта Региональной общественной организации "Федерация профессионального кикбоксинга Самарской области", учрежденной Рясковым с двумя сотоварищами, сообщается, что организация нуждается в поддержке, и ее руководство просит сочувствующих перечислять деньги на их счет. По официальной отчетности, в 2019 г. при отсутствии дохода сумма расходов организации составила 13 тыс. рублей.

"Возглавляемая Рясковым федерация не имеет никакого отношения к Общероссийской общественной организации "Федерация кикбоксинга России", не является ее региональным подразделением, так как не заключала с ФКР членского договора, — заявил президент аккредитованной областным минспорта "Федерации кикбоксинга Самарской области" Александр Кривозубов. — От его РОО "ФПКСО" никто в последние годы не выступал на региональных соревнованиях и, соответственно, не отбирался на соревнования более высокого уровня. Такую неаккредитованную федерацию, как у Ряскова, могут основать любые три человека, но она не будет официальным представителям ФКР". 

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Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.

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