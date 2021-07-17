Крупная сумма и топор в кафе: подробности убийства Екатерины Сокирской

Следствие признало мать убитой Екатерины Сокирской Елену Одинцову потерпевшей по уголовному делу. Об этом сообщил изданию адвокат Андрей Карномазов, который будет представлять на предварительном следствии интересы семьи жертвы преступления.
"Когда будет решен вопрос об опеке несовершеннолетнего сына Екатерины, мальчик также войдет в число потерпевших через своего законного представителя, — пояснил адвокат. — Моя задача в этом деле — принять активное участие в установлении истины и отстаивать нарушенные права членов семьи погибшей, ведь она была единственным кормильцем малолетнего Володи, который теперь остался круглой сиротой".
Елена Одинцова рассказала корреспонденту издания, что у нее есть все основания добиваться более тяжкой квалификации содеянного экс-мужем ее дочери Алексеем Рясковым, чем вмененная ему ч. 1 ст. 105 УК РФ. Она считает, что убийство совершено с корыстным мотивом, потому что, по ее сведениям, при Катерине была крупная сумма наличных денег, которая пропала.
Также женщина считает, что убийца действовал с особой жестокостью: она видела расплющенную ладонь дочери, раскрошенные зубы и скальпированную рану на голове.
"Он втерся в нашу семью, чтобы ее грабить, — говорит женщина. — Постоянно просил крупные суммы. И нам, и Кате он постоянно твердил, что ее освобождение — именно его заслуга и никого другого. Дочь понимала, что это не так. Она как могла оттягивала момент бракосочетания, но устоять под его натиском все же не сумела".
По словам потерпевшей, погибшая никогда вместе с Рясковым не жила, потому что ее сын недолюбливал отчима.
Адвокат Карномазов считает, что о невменяемости обвиняемого не может быть и речи, так как он действовал весьма логично и последовательно: скрылся с места преступления, унеся с собой и орудие преступления.
Этот вовсе не кухонный топорик изъят в одном из кафе, куда заходил Рясков после убийства, и отправлен на экспертизу. И, скорее всего, топор преступник принес с собой, так как, по словам Одинцовой, квартира была подготовлена к продаже, и все имущество оттуда было вывезено. К тому же у погибшей не было большой семьи, чтобы ей приходилось рубить на кухне мясо. Да и в туристические походы она не ходила.
"После смерти дочери я не знаю как мне жить дальше, ведь свое будущее я связывала с ней: выставила на продажу квартиру и собиралась переехать к ней в Краснодар, заниматься внуком, — плачет женщина. — Володе в Краснодаре очень нравилось, он хорошо закончил учебный год, занимался конным спортом и теннисом. У Кати риелторский бизнес тоже пошел успешно, она купила земельный участок, чтобы построить дом…"
Напомним, тело Екатерины Сокирской обнаружили в ее квартире утром 3 июля. В убийстве сразу заподозрили ее бывшего мужа кикбоксера Алексея Ряскова, который не мог смириться с тем, что Екатерина с ним развелась.
Рясков был задержан на следующий день в с. Торновое Волжского района. Спортсмен признался, что убил женщину топором.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.