Крупная сумма и топор в кафе: подробности убийства Екатерины Сокирской

Следствие признало мать убитой Екатерины Сокирской Елену Одинцову потерпевшей по уголовному делу. Об этом сообщил изданию адвокат Андрей Карномазов, который будет представлять на предварительном следствии интересы семьи жертвы преступления.

"Когда будет решен вопрос об опеке несовершеннолетнего сына Екатерины, мальчик также войдет в число потерпевших через своего законного представителя, — пояснил адвокат. — Моя задача в этом деле — принять активное участие в установлении истины и отстаивать нарушенные права членов семьи погибшей, ведь она была единственным кормильцем малолетнего Володи, который теперь остался круглой сиротой".

Елена Одинцова рассказала корреспонденту издания, что у нее есть все основания добиваться более тяжкой квалификации содеянного экс-мужем ее дочери Алексеем Рясковым, чем вмененная ему ч. 1 ст. 105 УК РФ. Она считает, что убийство совершено с корыстным мотивом, потому что, по ее сведениям, при Катерине была крупная сумма наличных денег, которая пропала.

Также женщина считает, что убийца действовал с особой жестокостью: она видела расплющенную ладонь дочери, раскрошенные зубы и скальпированную рану на голове.

Кикбоксера Ряскова, обвиняемого в убийстве Екатерины Сокирской, отправили в больницу Алексей Рясков, арестованный по делу об убийстве адвоката Екатерины Сокирской (Пузиковой), помещен в тюремную больницу. Об этом Волга Ньюс сообщил его адвокат Александр Пименов.

"Он втерся в нашу семью, чтобы ее грабить, — говорит женщина. — Постоянно просил крупные суммы. И нам, и Кате он постоянно твердил, что ее освобождение — именно его заслуга и никого другого. Дочь понимала, что это не так. Она как могла оттягивала момент бракосочетания, но устоять под его натиском все же не сумела".

По словам потерпевшей, погибшая никогда вместе с Рясковым не жила, потому что ее сын недолюбливал отчима.

Адвокат Карномазов считает, что о невменяемости обвиняемого не может быть и речи, так как он действовал весьма логично и последовательно: скрылся с места преступления, унеся с собой и орудие преступления.

Этот вовсе не кухонный топорик изъят в одном из кафе, куда заходил Рясков после убийства, и отправлен на экспертизу. И, скорее всего, топор преступник принес с собой, так как, по словам Одинцовой, квартира была подготовлена к продаже, и все имущество оттуда было вывезено. К тому же у погибшей не было большой семьи, чтобы ей приходилось рубить на кухне мясо. Да и в туристические походы она не ходила.

"После смерти дочери я не знаю как мне жить дальше, ведь свое будущее я связывала с ней: выставила на продажу квартиру и собиралась переехать к ней в Краснодар, заниматься внуком, — плачет женщина. — Володе в Краснодаре очень нравилось, он хорошо закончил учебный год, занимался конным спортом и теннисом. У Кати риелторский бизнес тоже пошел успешно, она купила земельный участок, чтобы построить дом…"

Напомним, тело Екатерины Сокирской обнаружили в ее квартире утром 3 июля. В убийстве сразу заподозрили ее бывшего мужа кикбоксера Алексея Ряскова, который не мог смириться с тем, что Екатерина с ним развелась.

Рясков был задержан на следующий день в с. Торновое Волжского района. Спортсмен признался, что убил женщину топором.