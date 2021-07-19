"Займись своей жизнью": последний телефонный разговор Сокирской и Ряскова

В распоряжении портала "Волга Ньюс" оказалась аудиозапись последнего телефонного разговора Екатерины Сокирской с обвинявшемся в ее убийстве бывшим мужем Алексеем Рясковым. Как пояснили родственники Екатерины, она пересылала сестре все записи разговоров с Рясковым, опасаясь его действий.
Из диалога понятно, что мужчина настаивает на встрече tet-a-tet, а женщина ставит свои условия, видимо, не желая оставаться с ним наедине. В частности, Екатерина говорит, что это должен быть последний разговор, после которого Рясков уже займется своей жизнью.
- Я готова к честному разговору, если после этого разговора мы разойдемся полностью и ты будешь исключительно своей жизнью заниматься, - отреагировала Екатерина на предложение экс-супруга о встрече.
- Хорошо, договорились. По рукам, - не задумываясь ответил Рясков. - Только, знаешь, я не хотел бы встречаться где-то в кафе, мафе и так далее...
- У меня есть мысль.
- Я тебе еще раз говорю - хочешь, давай встретимся у тебя. Попьем чай, пообщаемся спокойно.
- Нет у меня мы встречаться не будем. Ну я говорю - я приеду, у меня есть мысль.
- Без проблем. Как хочешь. Можем у меня встретиться.
- Нет, тем более нет.
- Хорошо, у меня мы тоже встречаться не будем. Самое главное - мы с тобой идем на мирные решения. Но мирных решений у нас не получается потому, что "Нет у меня мы встречаться не будем, нет мы там встречаться не будем".
- Я тебе говорю, у меня есть мысль - я тебе ее озвучу, чуть попозже.
- Хорошо, но я надеюсь мы будем вдвоем. А не [неразборчиво] будет 20 человек.
- Леш, у меня никогда не было каких-то мыслей по поводу того, чтобы причинять какую-то... Я ушла и занимаюсь своими делами, и никого не трогаю.
- Какими делами ты занимаешься?
- Зарабатываю, Вовкой (сын от первого брака - прим. Волга Ньюс), стройкой пыталась...
Напомним, тело Екатерины Сокирской обнаружили в ее квартире утром в субботу, 3 июля. Подозрение в убийстве сразу пало на Алексея Ряскова, который не мог смириться с тем, что Екатерина с ним развелась, и по словам родственников и знакомых женщины, преследовал ее. Якобы в тот день он караулил Екатерину у подъезда. Рясков был задержан на следующий день в с. Торновое Волжского района.
В суде по избранию меры пресечения спортсмен признался в том, что ударил бывшую жену топором. Ему предъявили обвинение в убийстве и поместили в тюремную больницу, где в минувшую субботу он был найден повешенным.
Его предыдущая жена выложила в Instagram пост на смерть экс-супруга, где утверждала: "Это Пузикова преследовала Лешу!.. Алексей рассказывал как неоднократно хотел уйти к нам с дочкой, но Пузикова падала в ноги и умоляла остаться".
В то же время известно, что Сокирская после развода Рясковым уехала на постоянное жительство в Краснодар, куда следом за ней перебрался и кикбоксер. Он купил там себе большую квартиру в престижном районе, стоимостью около 15 млн рублей. Теперь после его смерти квартира отойдет его матери и дочери, опекуном которой является мать ребенка.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.