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Преступления Происшествия

"Займись своей жизнью": последний телефонный разговор Сокирской и Ряскова

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В распоряжении портала "Волга Ньюс" оказалась аудиозапись последнего телефонного разговора Екатерины Сокирской с обвинявшемся в ее убийстве бывшим мужем Алексеем Рясковым. Как пояснили родственники Екатерины, она пересылала сестре все записи разговоров с Рясковым, опасаясь его действий.

Из диалога понятно, что мужчина настаивает на встрече tet-a-tet, а женщина ставит свои условия, видимо, не желая оставаться с ним наедине. В частности, Екатерина говорит, что это должен быть последний разговор, после которого Рясков уже займется своей жизнью.

- Я готова к честному разговору, если после этого разговора мы разойдемся полностью и ты будешь исключительно своей жизнью заниматься, - отреагировала Екатерина на предложение экс-супруга о встрече.

- Хорошо, договорились. По рукам, - не задумываясь ответил Рясков. - Только, знаешь, я не хотел бы встречаться где-то в кафе, мафе и так далее...

- У меня есть мысль.

- Я тебе еще раз говорю - хочешь, давай встретимся у тебя. Попьем чай, пообщаемся спокойно.

- Нет у меня мы встречаться не будем. Ну я говорю - я приеду, у меня есть мысль.

- Без проблем. Как хочешь. Можем у меня встретиться.

- Нет, тем более нет.

- Хорошо, у меня мы тоже встречаться не будем. Самое главное - мы с тобой идем на мирные решения. Но мирных решений у нас не получается потому, что "Нет у меня мы встречаться не будем, нет мы там встречаться не будем".

- Я тебе говорю, у меня есть мысль - я тебе ее озвучу, чуть попозже.

- Хорошо, но я надеюсь мы будем вдвоем. А не [неразборчиво] будет 20 человек.

- Леш, у меня никогда не было каких-то мыслей по поводу того, чтобы причинять какую-то... Я ушла и занимаюсь своими делами, и никого не трогаю.

- Какими делами ты занимаешься?

- Зарабатываю, Вовкой (сын от первого брака - прим. Волга Ньюс), стройкой пыталась...

Крупная сумма и топор в кафе: подробности убийства Екатерины Сокирской Крупная сумма и топор в кафе: подробности убийства Екатерины Сокирской
Следствие признало мать убитой Екатерины Сокирской Елену Одинцову потерпевшей по уголовному делу. Об этом сообщил изданию адвокат Андрей Карномазов, который будет представлять на предварительном следствии интересы семьи жертвы преступления.

Напомним, тело Екатерины Сокирской обнаружили в ее квартире утром в субботу, 3 июля. Подозрение в убийстве сразу пало на Алексея Ряскова, который не мог смириться с тем, что Екатерина с ним развелась, и по словам родственников и знакомых женщины, преследовал ее. Якобы в тот день он караулил Екатерину у подъезда. Рясков был задержан на следующий день в с. Торновое Волжского района.

В суде по избранию меры пресечения спортсмен признался в том, что ударил бывшую жену топором. Ему  предъявили обвинение в убийстве и поместили в тюремную больницу, где в минувшую субботу он был найден повешенным.

Его предыдущая жена выложила в Instagram пост на смерть экс-супруга, где утверждала: "Это Пузикова преследовала Лешу!.. Алексей рассказывал как неоднократно хотел уйти к нам с дочкой, но Пузикова падала в ноги и умоляла остаться".

В то же время известно, что Сокирская после развода Рясковым уехала на постоянное жительство в Краснодар, куда следом за ней перебрался и кикбоксер. Он купил там себе большую квартиру в престижном районе, стоимостью около 15 млн рублей. Теперь после его смерти квартира отойдет его матери и дочери, опекуном которой является мать ребенка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Икс Игрек 03 июля 2021 20:46 В Самаре найдена убитой адвокат Екатерина Сокирская

Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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