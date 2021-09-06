Сотрудника сотового оператора из Самары заподозрили в нарушении тайны переписки

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В Самаре 21-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, совершенное с использованием служебного положения"), сообщает региональное СУ СК РФ.