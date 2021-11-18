Таможенники задержали 14 фур с сомнительным товаром на границе с Казахстаном

В Самарской и Оренбургской областях сотрудники таможни задержали 14 фур с запрещенной продукцией. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

16-17 ноября в селах Большая Черниговка (Самарская область) и Маштаково (Оренбургская область) сотрудники таможни проверили более 40 автомобилей, из них в 14 перевозили товары (около 300 тонн) с нарушениями. Так, была обнаружена контрафактная обувь, немаркированная верхняя одежда и парфюмерия. Ориентировочная стоимость задержанных товаров составляет около 350-400 млн рублей.

Задержанные автомобили находятся в зоне таможенного контроля. После досмотра будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство") и ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров").