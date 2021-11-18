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Происшествия

Таможенники задержали 14 фур с сомнительным товаром на границе с Казахстаном

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской и Оренбургской областях сотрудники таможни задержали 14 фур с запрещенной продукцией. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Фото: ФТС России

16-17 ноября в селах Большая Черниговка (Самарская область) и Маштаково (Оренбургская область) сотрудники таможни проверили более 40 автомобилей, из них в 14 перевозили товары (около 300 тонн) с нарушениями. Так, была обнаружена контрафактная обувь, немаркированная верхняя одежда и парфюмерия. Ориентировочная стоимость задержанных товаров составляет около 350-400 млн рублей.

Задержанные автомобили находятся в зоне таможенного контроля. После досмотра будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство") и ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров").

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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