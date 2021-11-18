Таможенники задержали 14 фур с сомнительным товаром на границе с Казахстаном

В Самарской и Оренбургской областях сотрудники таможни задержали 14 фур с запрещенной продукцией. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
16-17 ноября в селах Большая Черниговка (Самарская область) и Маштаково (Оренбургская область) сотрудники таможни проверили более 40 автомобилей, из них в 14 перевозили товары (около 300 тонн) с нарушениями. Так, была обнаружена контрафактная обувь, немаркированная верхняя одежда и парфюмерия. Ориентировочная стоимость задержанных товаров составляет около 350-400 млн рублей.
Задержанные автомобили находятся в зоне таможенного контроля. После досмотра будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство") и ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров").
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.