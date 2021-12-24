В Самаре на площади Славы открывается ледовый каток

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 декабря, в 11:00 в Самаре на площади Славы начнет работать каток. Ледовое пространство здесь будет организовано уже в третий раз. На площади уже установлена елка, мерцающие арки, эффектные декорации, выдержанные в едином стиле павильоны проката, раздевалки и точки питания.

Фото: Фото предоставлено общественно-политическим изданием "Волжская коммуна"