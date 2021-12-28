16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Открыто рабочее движение на II очереди Самарского мостового перехода В 2022 г. отремонтируют очередной участок дороги до Ширяево В новогодние праздники жителям Самары доступны 37 направлений полетов Начальник КбшЖД: "В 2021 году мы показали рост практически во всех направлениях" В 2022 г. планируется пустить премиальную "Ласточку" по маршруту Самара - Пенза - Саранск - Москва

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Любительские команды могут выиграть в Dota2 500 000 рублей от тарифа "Игровой"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тариф "Игровой" от "Ростелекома" объявляет о проведении первого открытого турнира BOOST CAMP по Dota2 для любительских команд. Главный приз — 500 000 рублей. Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP можно до 18 января 2022 года, но стоит поторопиться — в турнире может принять участие не более 200 команд.

С 24 по 28 января состоится отборочный этап, по итогам которого будет определено 18 самых сильных команд. 29 января пройдет плей-офф, который оставит только четыре команды. А 30 января в гранд-финале из них будет выявлен победитель.

У сильнейших участников турнира будет уникальная возможность прокачать игровые навыки с амбассадором тарифа "Игровой" RAMZES666 и другими известными киберспортсменами, специализирующимися на Dota2. RAMZES666 (Роман Кушнарёв) — один из самых успешных и узнаваемых российских киберспортсменов. Он даже стал № 1 в российском списке "Самые влиятельные лица киберспорта" от Forbes.

"Турнир для любительских команд дает геймерам возможность развить свои игровые навыки и получить реальный соревновательный опыт. И это шанс для участников продвинуть свою киберспортивную карьеру. Мы обязательно проанализируем сильные и слабые стороны команд и, надеюсь, поможем им добиться более сильных результатов", — отметил Роман Кушнарёв.

Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP и ознакомиться с полными правилами проведения турнира можно на странице турнира boost.rt.ru. Зрители турнира BOOST CAMP также смогут выиграть мерч и сувенирную продукцию от организаторов во время плей-офф и гранд-финала, подробности участия будут объявлены позднее.

Тарифный план "Игровой" компания "Ростелеком" запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователям тарифа доступны специальные акции на уникальных условиях.

За пять лет на базе "Игрового" выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф "Игровой" был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка "Ростелекома". Сегодня компания помимо тарифа "Игровой" с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и "Фогейм" предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию "Облачные игры GFN.RU".

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2