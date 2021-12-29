В самарском аэропорту у пассажирки изъяли редкие кораллы

В самарском аэропорту Курумоч таможенники нашли исчезающий вид кораллов у пассажирки рейса Дубай - Самара.

Женщину остановили в зеленом коридоре после прохождения интроскопа. В ее багаже обнаружили 13 кораллов, отнесенных к исчезающему виду. Разрешающих перевозку документов у пассажирки не было.

Кораллы изъяли, материалы дела передали в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.