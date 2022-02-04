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Преступления Происшествия

В Самаре четверо иностранцев обворовывали посетителей ночных клубов

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержаны четверо уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении серии краж у посетителей ночных клубов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В начале января текущего года в ОП № 9 УМВД России по г. Самаре за помощью обратился 20–летний местный житель. Он рассказал, что вечером, когда вышел из увеселительного заведения к нему подошел мужчина и за умеренную плату предложил довезти до дома. Молодой человек согласился и когда сел в машину обратил внимание на то, что в салоне кроме водителя находится пассажир.

Доехав до места назначения неизвестный мужчина, ехавший в машине пассажиром, вышел вместе с потерпевшим на улицу, после чего применив перцовый баллончик похитил у него сотовый телефон. Через неделю к полицейским обратился еще один житель областного центра, который рассказал, что в отношении него совершено аналогичное преступление.

По обоим фактам следственным отделом ОП № 9 УМВД России по г. Самаре по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ были возбуждены уголовные дела.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых 1993, 1994 и 1991 годов рождения. Один из них уже был судим за совершение кражи.

По версии полицейских злоумышленники, на арендованных автомашинах занимались частным извозом, около ночных развлекательных заведений высматривали вышедших нетрезвых посетителей и предлагали им свои услуги. Если в пути следования клиент засыпал, то преступники похищали у него деньги и ценные вещи. В том случае, если жертва находилась в сознании, подозреваемые, применяя перцовый баллончик, забирали у жертв телефоны и деньги. Кроме того, используя похищенные мобильные телефоны, злоумышленники снимали с банковского счета деньги потерпевших.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории Самары. У сотрудников полиции есть основания предполагать, что на счету задержанных уже 10 подобных преступлений на территории Железнодорожного, Промышленного, Октябрьского и Кировского районов областного центра.

Сотрудники полиции просят граждан, которые пострадали от противоправных действий задержанных, обратиться в ближайший отдел полиции.

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Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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