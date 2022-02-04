В Самаре четверо иностранцев обворовывали посетителей ночных клубов

В Самаре задержаны четверо уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении серии краж у посетителей ночных клубов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале января текущего года в ОП № 9 УМВД России по г. Самаре за помощью обратился 20–летний местный житель. Он рассказал, что вечером, когда вышел из увеселительного заведения к нему подошел мужчина и за умеренную плату предложил довезти до дома. Молодой человек согласился и когда сел в машину обратил внимание на то, что в салоне кроме водителя находится пассажир.

Доехав до места назначения неизвестный мужчина, ехавший в машине пассажиром, вышел вместе с потерпевшим на улицу, после чего применив перцовый баллончик похитил у него сотовый телефон. Через неделю к полицейским обратился еще один житель областного центра, который рассказал, что в отношении него совершено аналогичное преступление.

По обоим фактам следственным отделом ОП № 9 УМВД России по г. Самаре по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ были возбуждены уголовные дела.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых 1993, 1994 и 1991 годов рождения. Один из них уже был судим за совершение кражи.

По версии полицейских злоумышленники, на арендованных автомашинах занимались частным извозом, около ночных развлекательных заведений высматривали вышедших нетрезвых посетителей и предлагали им свои услуги. Если в пути следования клиент засыпал, то преступники похищали у него деньги и ценные вещи. В том случае, если жертва находилась в сознании, подозреваемые, применяя перцовый баллончик, забирали у жертв телефоны и деньги. Кроме того, используя похищенные мобильные телефоны, злоумышленники снимали с банковского счета деньги потерпевших.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории Самары. У сотрудников полиции есть основания предполагать, что на счету задержанных уже 10 подобных преступлений на территории Железнодорожного, Промышленного, Октябрьского и Кировского районов областного центра.

Сотрудники полиции просят граждан, которые пострадали от противоправных действий задержанных, обратиться в ближайший отдел полиции.