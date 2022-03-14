За три дня в Самарской области остановили 58 пьяных водителей

В Самарской области во время рейдов 11-13 марта сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали более 2600 различных нарушений.

Так, были задержаны 58 пьяных водителей. Еще 19 человек сели за руль без водительских удостоверений.

За незаконную тонировку привлекли к ответственности 189 автомобилистов. 101 нарушитель проигнорировал правила перевозки детей. 304 водителя не использовали ремни безопасности.

Кроме того, 197 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 267 раз пересекали дорогу там, где это запрещено.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и отвечать за свои действия.