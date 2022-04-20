Гендиректор "Гиппократа" недоплатил 102 млн руб. налогов

СУ СК РФ по Самаркой области расследует уголовное дело в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Гиппократ". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с января 2017 г. по декабрь 2019 г. подозреваемым, занимавшим на момент совершения преступления должность генерального директора ООО, в налоговый орган были предоставлены декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, содержащие заведомо ложные сведения о заключении договоров с организациями, фактически не состоявшими в финансово-хозяйственных отношениях с обществом.

Таким образом, руководством ООО "Гиппократ" была реализована незаконная схема оптимизации налогообложения. В результате указанных противоправных действий, в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 102 млн рублей.

Благодаря грамотным и скоординированным действиям сотрудников второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, руководством общества с ограниченной ответственностью указанный ущерб возмещен в полном объеме.