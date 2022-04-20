Гендиректор "Гиппократа" недоплатил 102 млн руб. налогов

СУ СК РФ по Самаркой области расследует уголовное дело в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Гиппократ". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с января 2017 г. по декабрь 2019 г. подозреваемым, занимавшим на момент совершения преступления должность генерального директора ООО, в налоговый орган были предоставлены декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, содержащие заведомо ложные сведения о заключении договоров с организациями, фактически не состоявшими в финансово-хозяйственных отношениях с обществом.
Таким образом, руководством ООО "Гиппократ" была реализована незаконная схема оптимизации налогообложения. В результате указанных противоправных действий, в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 102 млн рублей.
Благодаря грамотным и скоординированным действиям сотрудников второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, руководством общества с ограниченной ответственностью указанный ущерб возмещен в полном объеме.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.