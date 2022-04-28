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Происшествия

В Самарской области приставы задержали мужчину, напавшего на девушку возле суда

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном Самарской области судебные приставы задержали мужчину, напавшего на девушку возле здания суда. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Во время дежурства в Отрадненском городском суде приставы услышали просьбу о помощи. По камерам видеонаблюдения они определили, откуда доносился крик. Недалеко от входа в здание мужчина схватил девушку.

Сотрудники УФССП потребовали от молодого человека отпустить потерпевшую, но он не среагировал. В итоге приставы надели на нападавшего наручники и передали полицейским.

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