Сызранским полицейским пришлось гоняться за пьяным водителем

В Сызрани сотрудники ГИБДД задержали 34-летнего пытавшегося скрыться автомобилиста-нарушителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Общественники сообщили правоохранителям о ВАЗ-2112, за рулем которого может находиться нетрезвый водитель. Экипаж ДПС обнаружил машину на пр. 50 лет Октября, но автомобилист не пожелал останавливаться и попытался скрыться, а по пути много раз грубо нарушил ПДД. В итоге мужчину все же остановили, освидетельствование подтвердило, что он был пьян.

На нарушителя составили несколько протоколов: за пьяное вождение, за отказ остановиться, за незаконную тонировку, за два выезда на встречную полосу и за два проезда на красный свет. Автомобиль отправили на спецстоянку.