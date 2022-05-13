Сызранским полицейским пришлось гоняться за пьяным водителем

В Сызрани сотрудники ГИБДД задержали 34-летнего пытавшегося скрыться автомобилиста-нарушителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Общественники сообщили правоохранителям о ВАЗ-2112, за рулем которого может находиться нетрезвый водитель. Экипаж ДПС обнаружил машину на пр. 50 лет Октября, но автомобилист не пожелал останавливаться и попытался скрыться, а по пути много раз грубо нарушил ПДД. В итоге мужчину все же остановили, освидетельствование подтвердило, что он был пьян.
На нарушителя составили несколько протоколов: за пьяное вождение, за отказ остановиться, за незаконную тонировку, за два выезда на встречную полосу и за два проезда на красный свет. Автомобиль отправили на спецстоянку.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?