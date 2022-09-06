Александр Котеев назначен директором самарского филиала Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Александра Котеева на должность директора самарского филиала. Ранее он занимал позицию финансового директора макрорегиона "Волга".
В новой должности перед Александром Котеевым будут стоять стратегические задачи по сохранению высокого темпа роста операционных и финансовых показателей, наращиванию абонентской базы, развитию сети продаж и дистрибуции, выполнению планов по строительству сети, а также по развитию потенциала команды и корпоративной культуры Tele2.
Александр присоединился к команде Tele2 в 2013 году в должности финансового менеджера макрорегиона "Поволжье и Урал". В 2016 году назначен финансовым директором макрорегиона "Волга", с 2018 по 2022 годы совмещал работу финансовым директором в двух макрорегионах — "Волга" и "Северо-Запад".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"За время работы в компании Александр зарекомендовал себя как инициативный и системный руководитель, демонстрировал отличные лидерские качества. При его непосредственном участии были успешно реализованы масштабные проекты финансовой дирекции, организована эффективная поддержка функциональных подразделений, внедрен электронный документооборот. Самара — перспективный регион для дальнейшего развития бизнеса Tele2, уверен, что опыт работы и компетенции Александра позволят совершить качественный рывок вперед в достижении ключевых задач".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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