Александр Котеев назначен директором самарского филиала Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Александра Котеева на должность директора самарского филиала. Ранее он занимал позицию финансового директора макрорегиона "Волга".

В новой должности перед Александром Котеевым будут стоять стратегические задачи по сохранению высокого темпа роста операционных и финансовых показателей, наращиванию абонентской базы, развитию сети продаж и дистрибуции, выполнению планов по строительству сети, а также по развитию потенциала команды и корпоративной культуры Tele2.

Александр присоединился к команде Tele2 в 2013 году в должности финансового менеджера макрорегиона "Поволжье и Урал". В 2016 году назначен финансовым директором макрорегиона "Волга", с 2018 по 2022 годы совмещал работу финансовым директором в двух макрорегионах — "Волга" и "Северо-Запад".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"За время работы в компании Александр зарекомендовал себя как инициативный и системный руководитель, демонстрировал отличные лидерские качества. При его непосредственном участии были успешно реализованы масштабные проекты финансовой дирекции, организована эффективная поддержка функциональных подразделений, внедрен электронный документооборот. Самара — перспективный регион для дальнейшего развития бизнеса Tele2, уверен, что опыт работы и компетенции Александра позволят совершить качественный рывок вперед в достижении ключевых задач".