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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания МТС объявляет о переходе на технологическую платформу The Platform, объединяющую все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС. Новая платформа сократит затраты на разработку и сэкономит более 1 млрд рублей до конца 2022 года. Потенциальная прибыль от внедрения The Platform в 2023 году оценивается в 10 млрд рублей.

Фото: предоставлено МТС

The Platform — фундаментальная составляющая технологической трансформации экосистемы МТС, позволяющая быстро создавать и масштабировать сервисы любой сложности. Основу The Platform составляет комплекс сервисных, технологических и интеллектуальных платформ, а также систем безопасности и бизнес-решений.

Единая технологическая площадка The Platform освобождает ИТ-специалистов от рутинных задач: настройки системного ПО и баз данных, мониторинга, развертывания, позволяя сфокусироваться на решении бизнес-задач. В результате до 30% ресурсов продуктовых команд высвобождается за счет сокращения непрофильной нагрузки. Уменьшается общее время на разработку сервисов, а эффективность каждого сотрудника в отдельности повышается. Благодаря переходу на The Platform МТС планирует в четыре раза ускорить вывод новых продуктов на рынок и в три раза снизить простои бизнеса из-за технологических инцидентов.

На сегодняшний день все ключевые продукты экосистемы МТС, включая МТС Premium, KION, Мой МТС, MTS Travel и МТС Маркетолог, уже используют компоненты The Platform. К 2023 году более 40% продуктов и систем МТС будут размещены на единой платформе.

Благодаря переходу на The Platform более 300 продуктовых команд экосистемы МТС получили единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеграциям по всем ключевым продуктам экосистемы. Новая платформа позволяет решать целый ряд технических и производственных задач на каждом этапе бизнеса без дополнительных временных и финансовых затрат. Управление производственным процессом, тестированием, интеграциями, а также анализ качества данных и их каталогизация, виртуализация и предоставление интеллектуальной аналитики — все это и многое другое сегодня реализуется в МТС на основе технологического блока решений The Platform.

С точки зрения систем эксплуатации, The Platform — это единое управление базой конфигураций, мониторингом и эксплуатационными процессами. Интеллектуальные платформы в рамках The Platform создают возможности построения рекомендательных систем, распознаваний, биоидентификации и т. д. Бизнес-платформы в системе The Platform оптимизируют процесс построения каталогов сервисов компании, формируют предложения, управляют персонализацией и ценообразованием, исполнением заказов, анализируют поведение пользователей.

The Platform является технологическим хабом не только для продуктов, которые уже входят в экосистему сервисов МТС, но и для компаний-партнеров. В рамках бизнес-решений на базе The Platform партнерам предоставляется открытый доступ к сервисам экосистемы МТС в виде API и инструменты для построения бесшовных платежей. Благодаря упрощенной интеграции партнеров появляется возможность ускоренного вывода на рынок интегрированных продуктов и сокращаются технологические и бизнес-издержки при переходе в экосистему МТС.

"Переход на The Platform — один из главных этапов цифровой трансформации МТС. С одной стороны, наша платформа призвана минимизировать скорость вывода на рынок продуктов и услуг, с другой — обеспечивать синергию внутри экосистемы. В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, но изначально мы планируем развивать ее внутри компании" — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Гид потребителя

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