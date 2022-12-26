Компания из Пензы выкупила более 60 самарских водочных брендов

Крупный дистрибьютор алкоголя из Пензы ООО "Гифт" с 22-миллиардным оборотом выкупил свыше 60 самарских водочных брендов, в том числе Rodnik, "Губернаторская", "Расторопша", пишет "Самарское обозрение".

Самарский ликеро-водочный комбинат "Родник" ведет свою историю с 1895 года. За это время предприятие меняло и своих операторов, и производственные площадки. Сейчас основная площадка "Родника" расположена в районе улиц Ветлянской и XXII Партсъезда, а оператором водочного производства выступает ООО "ПК "Родник". С июля 2021 года его владельцем является президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Александр Гурьянов. Основные активы ПК "Родник" — это производственные линии по розливу водки, а также лицензии. Сейчас "Родник" в основном занимается производством водки известного международного бренда Nemiroff.

Постепенно Гурьянов скупал и другие составляющие водочного бизнеса "Родника". В январе 2022 года он стал единоличным владельцем ООО "Промтех", которое является держателем недвижимости комбината. Судя по всему, процесс дошел до логичного финала к концу года, когда поменялись конечные правообладатели и традиционных "родниковских" брендов.

В декабре 2022 года владельца сменило ООО "Интеллектуальное право" (ИП), которое выступает держателем 68 брендов, ранее использовавшихся комбинатом "Родник". В их числе — различные вариации словосочетаний вокруг "Родника", а также когда-то активно раскручивавшиеся названия "Губернаторская", "Триумфальная", "Золотая карета", "Гулянка".

Теперь хозяином "Интеллектуального права" стало пензенское ООО "Гифт". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на оптовой торговле напитками.

Выручка "Гифта" в 2021 году составила 22,5 млрд рублей, а прибыль — 393 млн рублей. При этом компания консолидировала порядка 12 млрд рублей обязательств. С конца 2021 года собственником компании является Ольга Гульянц. Примерно в это же время Гурьянов стал владельцем ПК "Родник". Кроме "Гифта", Гульянц владеет московским ООО "Ерино-Логистик", которое также специализируется на торговле напитками.

Сам "Гифт" позиционирует себя как оптового дистрибьютора алкоголя.

"Мы — крупная дистрибьюторская компания по реализации алкогольных и безалкогольных напитков. Работаем на рынке алкогольной отрасли с 2006 г. и активно сотрудничаем с ведущими федеральными торговыми сетями. Ассортиментный портфель нашей компании включает в себя такие торговые марки, как "Золотой петушок", Golden Joker, Nemiroff, "Крымская Аэлита", Samkoff, Mr. Craft", — рассказывают о себе представители "Гифта" на одном из сайтов по подбору персонала. ПК "Родник" как раз и специализируется на производстве водки Nemiroff, которую реализует "Гифт". По данным "СПАРК-Интерфакса" пензенская компания располагает собственным портфелем алкогольных и безалкогольных брендов. "Гифту" принадлежат 23 товарных знака и еще 32 находятся на регистрации. Ранее бренды "Гифта" разливались в основном на ООО "Объединенные пензенские ЛВЗ".

Осведомленные источники "Самарского обозрения" отмечают, что Ольга Гульянц может, по сути дела, представлять интересы Александра Гурьянова. Тот не чужд Пензенской области. По данным "СПАРК-Интерфакса", он родился в селе Захаркино Шемышейского района Пензенской области, однако основные его бизнес-интересы сейчас концентрируются в Самарском регионе. Интересно, что определенную связь с Пензой имела и Елена Ивочкина, ставшая 21 ноября 2022 года врио директора "Родника". Ранее Ивочкина фигурировала в качестве руководителя пензенского ООО "Пятый океан", специализировавшегося на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов питания. О том, что конечным бенефициаром "Интеллектуального права" теперь, скорее всего, является сам Гурьянов, сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

Намерения "Гифта", как пишет издание, пока не ясны, как и то, будет ли "Родник" налаживать производство подзабытых марок или продолжит выпуск федеральных брендов.

Директор центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя "ЦИФРА" Вадим Дробиз говорит, что для самостоятельного развития водочных брендов требуются серьезные инвестиции.

"Все зависит от самих локальных брендов, от конкретного региона. Чаще всего федеральные бренды вырастают из локальных. Но если изначально создается федеральный бренд, то для этого нужны очень мощные финансовые возможности, грамотная и профессиональная команда федерального уровня и большая рекламная кампания по продвижению бренда", — считает Дробиз. По его мнению, скупка брендов фактически приравнена к приобретению производства. "Когда ты покупаешь бренды, не обязательно иметь свое производство. Можно избавить себя от всех производственных проблем. Можно просто сидеть и "курить бамбук" и использовать чужие линии", — отметил Дробиз.

На заре 1990-х годов "Родник" специализировался на производстве одноименной водки, которая считалась одним из символов Самары. Комбинат выпускал бренды "Самарская", "Старая Самара", "Самарский штоф", "Алабинская", "Волжский Утес". А популярная марка "Губернаторская" тесно ассоциировалась с тогдашним главой региона Константином Титовым. Также комбинат активно продвигал различные вариации своей главной марки — "Родник". Акцент то ставился на "Роднике", то смещался на другие бренды ("Казачья", "Самарская", "Расторопша", "Родиола розовая", "Новогодняя", "Думская", "Академическая", "Триумфальная" и т. д.).

На определенном этапе "Родник" даже контролировал собственную розничную сеть, насчитывающую более 60 магазинов, в которых продавалась продукция комбината.

Однако постепенно предприятие все больше переключалось на розлив федеральных брендов, которые продвигали российские алкогольные холдинги. Особенно масштабный характер этот процесс приобрел, когда контроль над "Родником" установил бенефициар федерального холдинга "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана. Тот публично говорил о бесперспективности локальных брендов "Родника".

Происходящие изменения были связаны с глобальной трансформацией алкогольного рынка и фактическим его разделением на владельцев федеральных брендов и производственные площадки, на которых они разливались. "Родник" все больше переходил на сторону последних. Дело в том, что продвижение водочных брендов требовало от их владельцев серьезных затрат на рекламу и маркетинг, а небольшим предприятиям, как "Родник", не хватало ресурсов на раскрутку собственных торговых марок, зачастую неизвестных за пределами родного региона. Ввиду их неузнаваемости торговые сети неохотно брали такую продукцию на реализацию.