Самарские полицейские задержали челябинца, находящегося в федеральном розыске

В Самаре полицейские задержали жителя Челябинска, который находился в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ППСП во дворе многоэтажного дома на ул. Спортивной обратили внимание на мужчину, который увидев полицейских, попытался скрыться. Патрульные задержали беглеца и доставили его в территориальный отдел полиции для установления личности.

Мужчину проверили по учетам и установили, что он — житель города Челябинск, ранее судимый за совершение кражи, и в настоящее время числится в федеральном розыске, как обвиняемый в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), скрывшийся от суда. Самарские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.

