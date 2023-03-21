Полиция начала проверку по факту нападения на ребенка в Самаре

Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению о нападении на ребенка. По словам матери мальчика, ЧП случилось в районе 7 просеки, около дома по ул. Солнечной, 34.
"20 марта мой сын пошел в гости к своему однокласснику, чтобы позвать его погулять. Пока мой ребенок ждал своего друга на улице, он был избит какими-то не знакомыми ему мальчиками, на вид им было лет по 10-11", — рассказала женщина.
Женщина говорит, что мимо ее сына проходили мальчишки и обозвали его матом. Ребенок ответил: "Сами такие". Тогда незнакомцы набросились на него и стали бить.
"Они ударили моего сына по голове какой-то железной трубой. Итог: резаная рана головы, наложили швы, сделали снимок и поставили сотрясение. Заявление в полицию написано", — сообщает женщина в соцсетях.
В ГУ МВД по Самарской области пояснили, что зарегистрировали заявление от женщины. "Сейчас наши сотрудники проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося", — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
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Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно