Полиция начала проверку по факту нападения на ребенка в Самаре

Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению о нападении на ребенка. По словам матери мальчика, ЧП случилось в районе 7 просеки, около дома по ул. Солнечной, 34.

"20 марта мой сын пошел в гости к своему однокласснику, чтобы позвать его погулять. Пока мой ребенок ждал своего друга на улице, он был избит какими-то не знакомыми ему мальчиками, на вид им было лет по 10-11", — рассказала женщина.

Женщина говорит, что мимо ее сына проходили мальчишки и обозвали его матом. Ребенок ответил: "Сами такие". Тогда незнакомцы набросились на него и стали бить.

"Они ударили моего сына по голове какой-то железной трубой. Итог: резаная рана головы, наложили швы, сделали снимок и поставили сотрясение. Заявление в полицию написано", — сообщает женщина в соцсетях.

В ГУ МВД по Самарской области пояснили, что зарегистрировали заявление от женщины. "Сейчас наши сотрудники проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося", — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.