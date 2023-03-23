На станции Безенчук обнаружена протекающая цистерна с реактивным топливом

В среду, 22 марта, около 12:25 на ж/д станцию Безенчук КбшЖД прибыл грузовой поезд, при осмотре которого в одной из цистерн обнаружена течь опасного груза — реактивного топлива. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточняют, что цистерна отправлена на аварийный путь. На месте работает специализированная организация "Экоспас". Пострадавших нет.
В связи со случившимся Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также экологического законодательства.
На место происшествия выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора.
"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", — отметили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
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Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно