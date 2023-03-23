На станции Безенчук обнаружена протекающая цистерна с реактивным топливом

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В среду, 22 марта, около 12:25 на ж/д станцию Безенчук КбшЖД прибыл грузовой поезд, при осмотре которого в одной из цистерн обнаружена течь опасного груза — реактивного топлива. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура