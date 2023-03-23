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На игры "Крыльев Советов" съехались болельщики из 50 регионов

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбол объединил фанатов со всей страны. Каждый шестой зритель игр "Крыльев Советов" с возобновления сезона в 2023 году приехал в Самару из другого региона. Набольшее число туристов присутствовало на встрече самарского клуба и московского ЦСКА.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики с объектов связи, расположенных на "Солидарность Самара Арене".

Чаще других на стадионе во время домашних игр мужской сборной ФК "Крылья Советов" можно было встретить болельщиков из Москвы и области — их доля составила 25%, а также близлежащих Оренбурга и Ульяновска — по 13 и 15% соответственно.

Помимо соседних и регионов Центральной России к футбольному празднику также присоединились гости из Мурманской области, Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев. На встрече с ФК "Ахмат" было много болельщиков из Чеченской Республики.

Поддержку командам зрители оказывали не только на трибунах, но и в интернете. За время матчей 2023 года специалисты МегаФона зафиксировали на "Солидарность Самара Арене" самые высокие объемы мобильного трафика этого года. К примеру, на игре с ЦСКА любители футбола прокачали 900 гигабайт — в 1,5 раза больше, чем в среднем приходится на домашнее выступление клуба. Более 15% всех загруженных данных пришлось на болельщиков из других регионов.

Чаще всего ролики и снимки со стадиона летели друзьям и родственникам во "ВКонтакте", суммарно в соцсеть ушел 21% трафика. Также фанаты регулярно открывали мессенджеры, возглавляет эту категорию Telegram с долей в 16%.

"Футбол дарит массу ярких эмоций и помогает объединять людей. Инфраструктура МегаФона внутри " Солидарность Самара Арена" — это мощный и инновационный инструмент, который делает посещение спортивных мероприятий еще более удобным, приятным и информативным. На стадионе работает технология LTE Advanced, увеличивающая максимальную скорость соединения до 300 Мбит/с и установлены дополнительные сектора базовых станций, обеспечивающие надежную связь даже во время мероприятий с полной посадкой", — рассказал руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области Павел Тележкин.

МегаФон поддерживает любимый многими вид спорта, предоставляя связь не только болельщикам, но и игрокам. В рамках партнерского соглашения с ФК "Крылья Советов", оператор обеспечивает клуб услугами связи, интернета и облачными технологиями.

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