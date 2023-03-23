На игры "Крыльев Советов" съехались болельщики из 50 регионов

Футбол объединил фанатов со всей страны. Каждый шестой зритель игр "Крыльев Советов" с возобновления сезона в 2023 году приехал в Самару из другого региона. Набольшее число туристов присутствовало на встрече самарского клуба и московского ЦСКА.
Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики с объектов связи, расположенных на "Солидарность Самара Арене".
Чаще других на стадионе во время домашних игр мужской сборной ФК "Крылья Советов" можно было встретить болельщиков из Москвы и области — их доля составила 25%, а также близлежащих Оренбурга и Ульяновска — по 13 и 15% соответственно.
Помимо соседних и регионов Центральной России к футбольному празднику также присоединились гости из Мурманской области, Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев. На встрече с ФК "Ахмат" было много болельщиков из Чеченской Республики.
Поддержку командам зрители оказывали не только на трибунах, но и в интернете. За время матчей 2023 года специалисты МегаФона зафиксировали на "Солидарность Самара Арене" самые высокие объемы мобильного трафика этого года. К примеру, на игре с ЦСКА любители футбола прокачали 900 гигабайт — в 1,5 раза больше, чем в среднем приходится на домашнее выступление клуба. Более 15% всех загруженных данных пришлось на болельщиков из других регионов.
Чаще всего ролики и снимки со стадиона летели друзьям и родственникам во "ВКонтакте", суммарно в соцсеть ушел 21% трафика. Также фанаты регулярно открывали мессенджеры, возглавляет эту категорию Telegram с долей в 16%.
"Футбол дарит массу ярких эмоций и помогает объединять людей. Инфраструктура МегаФона внутри " Солидарность Самара Арена" — это мощный и инновационный инструмент, который делает посещение спортивных мероприятий еще более удобным, приятным и информативным. На стадионе работает технология LTE Advanced, увеличивающая максимальную скорость соединения до 300 Мбит/с и установлены дополнительные сектора базовых станций, обеспечивающие надежную связь даже во время мероприятий с полной посадкой", — рассказал руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области Павел Тележкин.
МегаФон поддерживает любимый многими вид спорта, предоставляя связь не только болельщикам, но и игрокам. В рамках партнерского соглашения с ФК "Крылья Советов", оператор обеспечивает клуб услугами связи, интернета и облачными технологиями.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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