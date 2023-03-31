В Самаре в честь Дня единения народов Беларуси и России украсят подсветкой телебашню

В воскресенье, 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" в Самаре включит специальную тематическую подсветку телебашни.
День единения народов Беларуси и России - праздник, установленный в 1996 и 1997 годах указами президентов РФ и Республики Беларусь. Празднование Дня единения олицетворяет стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства.
Самарская телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Праздничная подсветка телебашни в Самаре (ул. Советской Армии, 205) будет работать с момента наступления сумерек до 23:00.
В праздновании также примут участие телебашни РТРС в Москве, Нальчике, Брянске, Челябинске, Ярославле, Улан-Удэ, Калуге, Нижнем Новгороде, Пензе, Пятигорске, Твери, Кызыле, Благовещенске, Великом Новгороде, Тамбове, Казани, Черкесске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Костроме, Оренбурге, Саратове, Назрани, Якутске, Туле.
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Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.