В Тольятти вандалы разбили стекло стенда "Копейка"

В среду, 12 апреля, в сквере 50-летия АВТОВАЗа произошел акт вандализма. В павильоне, где демонстрируется знаменитая "Копейка", было разбито стекло, сообщил глава Тольятти Николай Ренц.

"Вероятнее всего, был нанесен очень сильный удар тяжелым предметом. Почти 3,5 года все стояло, функционировало. И вот нашелся какой-то никчемный человечишко с уязвленным самолюбием. Он заслуживает только презрения и наказания. Постараемся найти его, публично предъявим жителям, чтобы город знал своего "героя", — написал в Telegram градоначальник.

"Приняли решение на время производства работ по замене разбитого стекла в павильоне вывезти "Копейку" на базу клуба LADA History для обеспечения сохранности выставочного автомобиля. Вместо стекла, до начала восстановительных работ, сотрудники МБУ "Зеленстрой" устанавливают профлист", — говорится в сообщении мэра.