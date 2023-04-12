В Тольятти вандалы разбили стекло стенда "Копейка"

В среду, 12 апреля, в сквере 50-летия АВТОВАЗа произошел акт вандализма. В павильоне, где демонстрируется знаменитая "Копейка", было разбито стекло, сообщил глава Тольятти Николай Ренц.
"Вероятнее всего, был нанесен очень сильный удар тяжелым предметом. Почти 3,5 года все стояло, функционировало. И вот нашелся какой-то никчемный человечишко с уязвленным самолюбием. Он заслуживает только презрения и наказания. Постараемся найти его, публично предъявим жителям, чтобы город знал своего "героя", — написал в Telegram градоначальник.
"Приняли решение на время производства работ по замене разбитого стекла в павильоне вывезти "Копейку" на базу клуба LADA History для обеспечения сохранности выставочного автомобиля. Вместо стекла, до начала восстановительных работ, сотрудники МБУ "Зеленстрой" устанавливают профлист", — говорится в сообщении мэра.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.