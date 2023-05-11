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Преступления Происшествия

В Самаре задержали трех полицейских по подозрению в мошенничестве

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В столице 63 региона возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченных по фамилиям Глухов, Тажгалиев и бывшего сотрудника МВД Макарова.

"Втроем они приехали под предлогом обыска к мужчине, который ранее был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В это время в его квартире была девушка. Гости потребовали 600 тыс. руб. за непривлечение к уголовной ответственности. Мужчина и девушка передали 31 тысячу. После этого мужчина поехал в ОРЧ ГУ МВД, где написал заявление", - сообщил источник Волга Ньюс.

Трех подозреваемых задержали. Глухова и Макарова суд отправил под домашний арест на время следствия. Меру пресечения Тажгалиеву собираются избрать завтра - следователи должны также потребовать для него домашнего ареста.

Уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбудили сначала в полиции. После того как стало известно, что подозреваемые сами имеют отношение к МВД, дело передали в Советский межрайонный следственный отдел Следственного комитета. Ведется следствие.

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