В столице 63 региона возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченных по фамилиям Глухов, Тажгалиев и бывшего сотрудника МВД Макарова.
"Втроем они приехали под предлогом обыска к мужчине, который ранее был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В это время в его квартире была девушка. Гости потребовали 600 тыс. руб. за непривлечение к уголовной ответственности. Мужчина и девушка передали 31 тысячу. После этого мужчина поехал в ОРЧ ГУ МВД, где написал заявление", - сообщил источник Волга Ньюс.
Трех подозреваемых задержали. Глухова и Макарова суд отправил под домашний арест на время следствия. Меру пресечения Тажгалиеву собираются избрать завтра - следователи должны также потребовать для него домашнего ареста.
Уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбудили сначала в полиции. После того как стало известно, что подозреваемые сами имеют отношение к МВД, дело передали в Советский межрайонный следственный отдел Следственного комитета. Ведется следствие.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063